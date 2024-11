Maruja Torres feliç al Madrid d'Ayuso carrega contra Catalunya: 'A veure si...'

La periodista i escriptora Maruja Torres sempre ha estat molt 'conflictiva'. Reconeguda pel seu estil directe i mordaç, la barcelonina ha tornat a ser notícia per les polèmiques declaracions sobre Catalunya i els independentistes, aquesta vegada des del seu nou lloc de residència: Madrid. Torres sembla estar encantada amb la capital espanyola la comunitat autònoma de la qual està sota el govern d'Isabel Díaz Ayuso. L'ocasió no ha desaprofitat per llançar pulles als seus conciutadans catalans. Un episodi que ha generat indignació i sorpresa, encara que no necessàriament per ser inesperat.

Felicitat al Madrid d'Ayuso i crítiques a Catalunya

Maruja Torres no amaga la seva admiració per Madrid. En les seves recents declaracions, l'escriptora ha manifestat com n'és de "feliç" que se sent a la capital espanyola, que descriu com un lloc vibrant i ple d'oportunitats. Per a Torres, Madrid ha esdevingut un refugi on pot gaudir de la "llibertat" que, segons les seves paraules, Catalunya ja no li ofereix. Una llibertat que, recordem-ho, és el principal eslògan de la Presidenta madrilenya.

Tot i això, el que ha aixecat més polseguera no ha estat el seu entusiasme per Madrid, sinó la seva constant crítica als independentistes catalans, a qui culpa obertament d'haver-la "expulsat" de Barcelona. En una entrevista amb El Confidencial, Torres va llançar una dura diatriba contra el moviment independentista, arribant fins i tot a qualificar Carles Puigdemont amb insults, mostrant així el seu menyspreu cap a l'expresident català. Per Maruja Torres, els “indepes” són els responsables directes que la situació a Catalunya hagi empitjorat fins al punt de fer-la sentir “incòmoda” i sense un lloc on ser.

| YouTube

"Vaig marxar de Barcelona farta de l'independentisme. Me'n vaig anar perquè m'avorria com una mona amb el monotema. Però allà on vaig em segueix la circumstància. Me'n vaig anar de Barcelona per no haver de parlar en veu baixa de les meves idees als restaurants " , assegura.

Amb un to carregat d'evident ressentiment, Maruja Torres ha declarat que els catalans "tindran el que es mereixen" si segueixen recolzant el projecte independentista. No contenta amb això, va afegir: "A veure si s'independitzen d'una vegada i em deixen tranquil·la". Aquesta darrera frase resumeix la seva postura respecte a Catalunya, deixant clara la seva distància no només geogràfica, sinó també emocional, amb la seva terra natal. Les seves paraules, sens dubte, han estat rebudes amb fortes crítiques, especialment a l'àmbit independentista, on molts l'acusen d'haver perdut qualsevol sentit d'empatia amb el poble català.

Maruja Torres: de l'amor per Barcelona a l'atac sense contemplacions contra Catalunya

Nascuda alRavalde Barcelona, Torres sempre va ser una veu crítica, primer amb el franquisme i després amb les desigualtats socials que veia a la seva ciutat i al seu país. Durant dècades, el seu nom va estar lligat a grans mitjans de comunicació i a publicacions que es van convertir en referència pel seu estil inconfusible, agudesa i ironia. Tot i això, la seva relació amb Catalunya ha passat per diferents etapes, que l'han portat de l'amor profund al més evident desencís.

Maruja Torres sembla gaudir de la nova vida a Madrid, però no perd ocasió de carregar contra la Catalunya que, en algun moment, va ser el centre de la seva inspiració i de la seva carrera. Un gir irònic per a una escriptora que sempre ha estat elogiada pel seu compromís social i que, ara, sembla sentir-se més còmoda en un entorn en què critica els que abans defensava.