Maruja Torres feliz en el Madrid de Ayuso carga contra Catalunya: 'A ver si se...'

La periodista y escritora Maruja Torres siempre ha sido muy 'conflictiva'. Reconocida por su estilo directo y mordaz, la barcelonesa ha vuelto a ser noticia por sus polémicas declaraciones sobre Catalunya y los independentistas, esta vez desde su nuevo lugar de residencia: Madrid. Torres parece estar encantada con la capital española cuya Comunidad Autónoma está bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No ha desaprovechado la ocasión para lanzar pullas a sus conciudadanos catalanes. Un episodio que ha generado indignación y sorpresa, aunque no necesariamente por ser inesperado.

Felicidad en el Madrid de Ayuso y críticas a Catalunya

Maruja Torres no oculta su admiración por Madrid. En sus recientes declaraciones, la escritora ha manifestado lo "feliz" que se siente en la capital española, que describe como un lugar vibrante y lleno de oportunidades. Para Torres, Madrid se ha convertido en un refugio donde puede disfrutar de la "libertad" que, según sus palabras, Catalunya ya no le ofrece. Una libertad que, recordemos, es el principal eslogan de la Presidenta madrileña.

Sin embargo, lo que ha levantado más ampollas no ha sido su entusiasmo por Madrid, sino su constante crítica a los independentistas catalanes, a quienes culpa abiertamente de haberla "expulsado" de Barcelona. En su una entrevista con El Confidencial, Torres lanzó una dura diatriba contra el movimiento independentista, llegando incluso a calificar a Carles Puigdemont con insultos, mostrando así su desdén hacia el expresidente catalán. Para Maruja Torres, los "indepes" son los responsables directos de que la situación en Catalunya haya empeorado hasta el punto de hacerla sentir "incómoda" y sin un lugar donde estar.

| YouTube

"Me marché de Barcelona harta del independentismo. Me fui porque me aburría como una mona con el monotema. Pero a donde quiera que voy me sigue la circunstancia. Me fui de Barcelona para no tener que hablar en voz baja de mis ideas en los restaurantes", asegura.

Con un tono cargado de evidente resentimiento, Maruja Torres declaró que los catalanes 'tendrán lo que se merecen' si siguen apoyando el proyecto independentista. No contenta con eso, añadió: "A ver si se independizan de una vez y me dejan tranquila". Esta última frase resume su postura con respecto a Catalunya, dejando clara su distancia no solo geográfica, sino también emocional, con su tierra natal. Sus palabras, sin duda, han sido recibidas con fuertes críticas, especialmente en el ámbito independentista, donde muchos la acusan de haber perdido cualquier sentido de empatía con el pueblo catalán.

Maruja Torres: del amor por Barcelona al ataque sin contemplaciones contra Catalunya

Nacida en el Raval de Barcelona, Torres siempre fue una voz crítica, primero con el franquismo y luego con las desigualdades sociales que veía en su ciudad y su país. Durante décadas, su nombre estuvo ligado a grandes medios de comunicación y a publicaciones que se convirtieron en referencia por su estilo inconfundible, su agudeza y su ironía. Sin embargo, su relación con Catalunya ha pasado por distintas etapas, que la han llevado del amor profundo al más evidente desencanto.

Maruja Torres parece disfrutar de su nueva vida en Madrid, pero no pierde ocasión de cargar contra la Catalunya que, en algún momento, fue el centro de su inspiración y de su carrera. Un giro irónico para una escritora que siempre ha sido elogiada por su compromiso social y que, ahora, parece sentirse más cómoda en un entorno en el que critica a quienes antes defendía.