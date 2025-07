Marta Bosch de vacances en un lloc mític: Qui l’acompanya

Quan Marta Bosch, veu inconfusible dels Esports del Telenotícies migdia de TV3, va començar les seves vacances al juliol del 18, molts esperaven veure-la relaxada vora el mar. Tanmateix, la periodista va sorprendre amb diversos dies de caminada pel nord d'Espanya.

El destí de Bosch

Segons ha desvelat EN Blau, Marta Bosch va iniciar el seu pelegrinatge acompanyada per la seva parella. Les imatges compartides a Instagram mostren tots dos d'esquena, motxilla a l'espatlla i vivint el Camí com una experiència compartida.

Durant sis dies va recórrer prop de 136 km, sortint de Larrasoaña (Navarra). Des de llavors ha publicat instastories amb paisatges bucòlics. Els seus seguidors van poder descobrir aquesta faceta, tot i que Bosch ho va compartir mantenint certa privacitat. Suor, esforç, orgull i complicitat amb la seva companyia, sense rostres revelats.

Recarregant energia

A les xarxes, Marta apunta amb ironia que “l'home gairebé no podia més” després de la caminada. No revela identitat, però el seu to proper transmet confiança i humor. Entre els seus fidels, molts li envien ànims: “Bon camí” es repeteix en milers de comentaris, destacant com el seu afany per transmetre autenticitat segueix tan fort com l'esport que practica.

Companys de professió li van donar suport i la cadena l'espera quan torni de les seves vacances. El seu retorn al renovat informatiu esportiu és segur i aquest passeig sembla una manera de recarregar energies abans del nou curs.

Bosch quan busca desconnexió

No és el primer cop que Marta escull destins diferents per a les seves vacances. Al juny, se la va veure amb amigues a Eivissa, celebrant l'arribada de l'estiu i gaudint entre rialles i barraques. Tanmateix, aquesta escapada mostra una cara més pura i personal. Comparteix i connecta des del silenci, sense càmeres ni filtres, en un dels trajectes més simbòlics d'Espanya.

Caminar en parella per camins marcats d'història no és un assumpte banal. Suposa afrontar reptes junts, allargar converses espontànies, trobar refugi en un silenci interpretat a mà. Aquesta proximitat sovint enforteix vincles i obre converses que la rutina deixa en segon pla.

Reptes personals

El Camí de Santiago no és només una ruta de 800 km finalitzada a Santiago de Compostel·la. És un viatge emocional on cada etapa enforteix la voluntat i la convivència. En parella, es converteix en una metàfora del dia a dia: coixejar junts, reptar-se, esperar l'altre. Marta ho aprofita per brillar amb naturalitat i per compartir un projecte de vida amb qui l'acompanya.

El fet de gaudir-ho amb algú tan proper reforça la seva capacitat per triar moments significatius més enllà de llums i reportatges. Darrere d'aquesta escapada es poden entreveure noves etapes vitals. Una vida familiar activa, projectes personals i una narrativa professional que combina intimitat i vocació. Marta Bosch ja ha demostrat que quan deixa el plató, no apaga el focus, sinó que el redirigeix cap a la seva història personal.