La condició de Marta Bosch (TV3) a les seves filles perquè puguin sortir

Marta Bosch, reconeguda periodista d'esports de TV3, fa anys que és una de les cares més visibles de la cadena catalana. Presenta els esports al TN Migdia i al TN Vespre, espais de gran rellevància per a l'audiència.

Marta s'ha destacat pel seu professionalisme, la capacitat de fer interessants fins i tot els temes més complexos, i la connexió amb el públic. El seu estil fresc i directe l'ha convertit en una figura imprescindible als informatius de TV3.

Tot i que Marta Bosch és molt reservada pel que fa a la seva actual vida privada, de vegades comparteix reflexions personals que connecten amb la seva audiència. Recentment, va parlar de la seva experiència com a mare de dues filles bessones de 16 anys.

| @martabosch1

La periodista sol combinar la seva rutina professional exigent amb el seu paper de mare, enfrontant-se als desafiaments de l'adolescència amb humor i creativitat. És comú que, tant en entrevistes com a xarxes socials, relati anècdotes del seu dia a dia.

A més, Marta viu una etapa personal estable i feliç, compartint la seva vida amb la seva parella actual, conegut com el Duc de Màntua. Entre els seus compromisos laborals i la seva vida familiar, la Marta troba temps per reflexionar sobre l'educació de les filles.

Parla sobre les filles

Bosch va confessar recentment una peculiar norma que té a casa amb les seves filles adolescents; i és que abans de sortir de casa, les obliga a ordenar els armaris. La periodista va fer broma dient que si troba roba desordenada, la tira a terra perquè l'arreglin. Segons Marta, aquesta regla els ensenya responsabilitat i cura del seu entorn; encara que és estricta, assegura que ho fa amb amor i pel bé de les filles.

Aquest mètode ha generat opinions diverses entre els seguidors, ja que alguns consideren que és una mesura molt divertida i educativa, mentre que altres creuen que podria ser massa rígida. Marta Bosch, tot i això, defensa que cada pare o mare té la seva manera d'educar. El que és important, assegura, és inculcar valors sòlids i adaptar-se a les necessitats dels fills.

La periodista també va reflexionar sobre els reptes de l'adolescència, etapa que defineix com a complicada però plena d'aprenentatges. Bosch recorda com ella mateixa va viure aquesta etapa i ara intenta acompanyar les filles de la millor manera. El seu enfocament educatiu demostra que combina disciplina amb afecte, cosa que molts pares intenten implementar.

Cada família enfronta la criança de manera diferent, depenent dels seus valors i els contextos; mentre que algunes altres opten per mètodes més relaxats, altres prioritzen la disciplina. El que és important, com assenyala Marta Bosch, és mantenir una bona comunicació i buscar el millor per als fills. L'educació no té una fórmula perfecta, però sí un objectiu comú: preparar els joves per a la vida adulta.