Bárbara Rey podria deixar anar aquesta bomba sobre Joan Carles I a la seva entrevista

A poques hores de l'entrevista de Bárbara Rey a la televisió, tots els interrogants continuen oberts. El dia 9 de desembre és un dia marcat en vermell de molts calendaris. A la Casa Reial, segur que Felip VI i Letícia estan atents a les paraules de la vedette sobre el seu pare i sogre. Als Emirats Àrabs Units més del mateix. Igual que la Reina Sofia, que continua vivint a Zarzuela amb la seva germana Irene.

L'emèrit ha estat el cap de l'estat espanyol durant molts anys. Per la gràcia de Déu i per la gràcia de Francisco Franco. Diuen que va ser gràcies a ell que tenim democràcia. Els mitjans de comunicació van vendre la seva persona com aquella que va salvar Espanya durant el 23 de febrer de 1981. Un moment en què hi ha més ombres que llums i realment hi ha molts dubtes que no conegués la situació.

Bárbara Rey va ser una persona molt propera a ell durant molts anys. L'emèrit i l'artista van tenir una relació molt propera i ella n'era el confident. Han aparegut diferents àudios que demostrarien que el paper que va tenir Joan Carles durant l'intent de cop d'estat no va ser el que s'ha intentat transmetre. Bárbara Rey podria explicar molts detalls.

Entrevista el dia 9 de desembre a la nit

Els poders de l'estat han estat molt convincents durant molts anys i, en principi, el silenci de Bárbara Rey està assegurat. Almenys, en allò important. La vedette podria parlar d'embolics de faldilles, però no donar informació compromesa sobre la relació de la seva amant amb les institucions de l'estat.

L'artista podria explicar la relació que va tenir Joan Carles amb la cosina. L'emèrit hauria tingut una relació extramatrimonial amb una familiar directa, la seva cosina Diana d'Orleans. Segons Bárbara Rey seria un dels secrets més ben guardats del monarca.

També seria coneguda la mala relació de la Reina Sofia amb ella. El problema, a més de la relació amb el seu marit, seria les crítiques que Diana d'Orleans proferia a les infantes Elena i Cristina i també al Príncep Felip.

Qui és Bárbara Rey?

Bárbara Rey va estar casada amb el domador de circ Ángel Cristo, amb qui va tenir dos fills, Ángel i Sofía Cristo. La relació va estar marcada per alts i baixos, i Bárbara va denunciar públicament haver patit maltractaments durant el matrimoni.

Un dels episodis més comentats de la seva vida personal ha estat la seva suposada relació amb el Rei Joan Carles I. Segons múltiples testimonis i reportatges, Bárbara Rey va mantenir una relació amb el monarca durant anys, cosa que la va col·locar al centre d'atenció mediàtica i política. En diverses entrevistes, Bárbara ha assenyalat que va patir pressions per part de l'Estat per silenciar detalls d'aquesta relació, incloent-hi presumptes pagaments gestionats pel CNI.

Pel que fa a la seva carrera professional, Bárbara Rey va començar la seva carrera a la dècada de 1970. Va participar en pel·lícules de gèneres populars com el destape, un corrent cinematogràfic sorgit durant la Transició Espanyola. Va destacar en títols com Me siento estranya (1977) i La escopeta nacional (1978), dirigida per Luis García Berlanga, on va demostrar un gran carisma en pantalla.

A banda de la seva faceta com a actriu, Bárbara Rey va brillar en els espectacles de revista com a vedette. Va ser un dels grans noms als escenaris espanyols, destacant per la seva presència escènica i la seva habilitat per connectar amb el públic. La seva participació en xous teatrals la va convertir en una figura habitual de la cultura popular als anys 80.