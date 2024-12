Anunci sorpresa de Carles Porta: La data de la cinquena temporada de 'Crims' a TV3

per Sergi Guillén

Carles Porta s'ha consolidat com un dels grans referents del true crime a Catalunya. La seva veu característica i la capacitat per narrar històries esgarrifoses han marcat l'estil de 'Crims', un programa que ha captat l'atenció de milers d'espectadors. Porta no només relata casos, sinó que també il·lumina els racons més foscos de la ment humana.

Des de la seva estrena a TV3, 'Crims' ha aconseguit un èxit sense precedents. El programa no només entretingut, sinó que també informa i educa sobre el sistema judicial i la criminologia. Ha convertit casos desconeguts en històries d'interès públic, plantejant preguntes inquietants sobre la naturalesa del crim i les seves conseqüències.

L'estil de Carles Porta combina investigació rigorosa amb una narrativa envoltant. Cada episodi presenta un enfocament meticulós, que equilibra dades forenses, testimonis i reconstruccions visuals impactants. Gràcies a aquest format, 'Crims' ha obtingut premis i el reconeixement de crítics i audiència.

La cinquena temporada arriba el 2025

La cinquena temporada de 'Crims' ja té data d'estrena. El programa torna el dilluns 27 de gener de 2025, com ha anunciat el seu equip a les xarxes socials. Aquest esperat retorn promet nous casos que seguiran el seu lema habitual: "Més llum a la foscor".

| ACN

TV3 i la plataforma 3CAT seran els llocs on els seguidors podran gaudir d'aquesta nova entrega. La sèrie, que explora casos reals de Catalunya, ha estat descrita com un fenomen cultural. Des de la seva primera temporada, ha demostrat la capacitat de la televisió pública catalana per innovar i connectar amb la seva audiència.

L'anunci arriba acompanyat d'un teaser en forma d'imatge. En ell, la imatge acompanyada d'una paleta de colors fosca convida els espectadors a endinsar-se en més històries reals de crims que van commocionar tota la societat catalana. Així doncs, a partir de l'any que ve podrem tornar a posar-li "més llum a la foscor", com bé diu el bo de Carles Porta.

Casos que van marcar 'Crims'

Al llarg de les seves temporades, 'Crims' ha abordat casos que van impactar profundament. Un d'ells va ser el dels assassinats de la Masia de Guimerà, on es va investigar la complexa relació familiar darrere del crim. Un altre episodi destacat va ser el cas d'Helena Jubany, el misteriós assassinat de la qual segueix despertant debats i teories.

La desaparició d'Anna i Olivia a Tenerife també va tenir el seu espai, amb una anàlisi que va reflectir l'impacte social del cas. El doble homicidi de Susqueda, amb els seus detalls desconcertants, va mostrar la capacitat del programa per explorar fins i tot els casos més complexos.

Amb cada nova temporada, 'Crims' reafirma el seu lloc com un referent en el gènere true crime. Carles Porta i el seu equip prometen seguir il·luminant els crims més foscos de la societat catalana.