La piulada viral de Quim Monzó després de la gala dels Gaudí i el comentari de Mushkaa

A la gala dels premis Gaudí es va parlar de tots menys de teatre. Les portades i els articles dels diaris d'avui no parlen de les merescudes 8 estatuetes que va rebre 'La casa en flames', sinó que parlen del polèmic discurs que va pronunciar el seu guionista, Eduardo Sola. L'escriptor va pujar a l'escenari i va pronunciar un discurs preparat, en el qual no va voler deixar-se res.

Va parlar del seu avi, explicant que era analfabet. Va parlar de l'escola pública i dels campaments d'estiu com a eina de cohesió social i de progrés. Igual que Gabriel Rufián durant la seva presentació al Congrés dels Diputats, va parlar de xarnegos i va insinuar que la immigració procedent d'Espanya que va arribar a Catalunya a mitjans del segle XX va tenir més dificultats per raó del seu origen.

Com si les famílies amb vuit cognoms catalans que han crescut en entorns rurals i abans d'aquest progrés no tinguessin problemes. Per a Sola (almenys això es va interpretar del seu discurs), només els xarnegos van tenir problemes i van haver d'esforçar-se per sobreviure mentre rebien les "mirades de superioritat" dels catalans.

Discurs aplaudit

Les paraules del guionista de 'La casa en flames' van ser molt aplaudides per gent molt diversa, especialment representants del PSC, Comuns, CUP i ERC. Aplaudeixen que l'escola catalana ha estat clau per aconseguir el progrés (i no els falta raó), però obliden el component victimista d'un discurs que podria haver escrit Inés Arrimadas o Carlos Carrizosa.

Un dels comentaris va arribar per part de la cantant catalana, Mushkaa, que va considerar, en un perfecte català, que pel·lícules com 'La casa en flames' i discursos com el d'Eduardo Sola, demostren que la "cultura catalana està a tope". Quim Monzó va recollir les seves paraules.

Només li ha faltat afegir alguna cosa: "Neng". Així ho recorda un altre usuari i l'escriptor Quim Monzó compra la seva opinió: "exacte".

El Neng, l'altra cara d'Edu Soto

El Neng de Castefa és un icònic personatge de la televisió espanyola, interpretat per l'actor i humorista Edu Soto. Aquest personatge va guanyar popularitat al programa "Buenafuente", conduït per Andreu Buenafuente, on va debutar el 2004.

El Neng és una paròdia de la subcultura "bakala" de principis dels 2000, representant un jove de Castelldefels obsessionat amb la música electrònica, els cotxes tunejats i la vida nocturna. El seu salut característic, "Què passa, Neng!", es va convertir en una frase àmpliament reconeguda a Espanya.

El personatge va sorgir d'un sketch en què Edu Soto havia d'interpretar un "rapat" en una paròdia de "El Club de la Comedia". La interpretació de Soto va impressionar Andreu Buenafuente, qui va decidir incorporar-lo regularment al programa.