Maria Guardiola continúa en Ibiza: El miembro de su familia que la acompaña

El verano de Maria Guardiola no se apaga. La influencer ha vuelto a escoger Ibiza como su base de agosto, con una agenda que mezcla moda, mar y lugares muy escogidos. Sus últimas publicaciones han levantado la curiosidad de sus seguidores por un detalle que, entre atardeceres y restaurantes top, ha pasado casi desapercibido.

La joven ha compartido una recopilación de imágenes que sitúan al lector en su circuito habitual de la isla. Entre ellas, un rincón que define como “especial” y una mesa muy comentada. Con esas pistas, el relato de su verano se entiende mejor.

Un agosto de ‘rooftop’, Dalt Vila al fondo y mesa en Casa Jondal

Maria ha mostrado la azotea UP, en The Standard Ibiza, uno de los miradores más fotografiados de la capital insular. El mirador tiene piscina en altura, DJs al atardecer y vistas directas a Dalt Vila. Ese es el enclave que ella señala como su “lugar más especial”, según su propio resumen de stories. Allí el plan pasa por cócteles, música y ese skyline que alimenta Instagram en temporada alta.

En el recorrido gastronómico aparece Casa Jondal, la meca marinera donde la carta presume de producto y de precios a la altura de su fama. El local es conocido por su despliegue de caviar, que se encuentra en platos icónicos que pueden superar los cien euros. Es un chiringuito sofisticado y caro, pero también el lugar donde se deja ver medio planeta celebrity en verano.

La foto que confirma con quién comparte mesa

La pregunta que flotaba en redes tenía respuesta en la propia recopilación de Guardiola. En Casa Jondal se la ve acompañada por Marius Guardiola. Su hermano pequeño aparece en las imágenes, discreto, pero presente, apuntalando la idea de un verano en clave familiar, lejos de posados vacíos. La publicación de El Nacional muestra esa escena, con Marius integrado en el plan y la influencer subrayando que Ibiza es especial por la compañía.

La presencia del hermano explica el tono de sus días en la isla. Menos ruido y más círculo íntimo. La complicidad entre ambos, habitual, pero poco exhibida, funciona también como respuesta elegante a la presión mediática que rodea a los Guardiola.

| XCatalunya, Canva, Instagram de Maria Guardiola, Instagram de Sira Martínez

Amigas, agenda y contexto, Sira Martínez se suma

A esa ecuación se suma Sira Martínez, hija de Luis Enrique y amiga cercana de Maria Guardiola desde la infancia. Ambas han compartido días de descanso en la isla este verano, con apariciones puntuales y medidas en redes. Es una amistad asentada que vuelve a coincidir en Ibiza y que añade un matiz generacional. Hijas de dos técnicos históricos, pero con vida propia en moda y deporte.

El timing también pesa. Este es el primer verano tras la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra, una ruptura que fuentes cercanas confirmaron en enero a un diario de referencia. En ese contexto, la elección de Guardiola por mostrar familia, amigas y calma en Ibiza parece deliberada. Enseñar lo justo y blindar lo esencial.