Marc Ribas desolat: David Brocano li dóna una mala notícia

Segueix la guerra de les audiències. No només entre La Revuelta i El Hormiguero . També entre molts altres programes. Quan els espectadors senten o llegeixen una notícia sobre audiències, el primer que ve al capdavant són dos noms. David Broncano i Pablo Motos. Però hi ha molts altres actors que també intervenen i altres franges horàries que cal tenir en compte.

Per exemple el dia 27 de novembre, La Revuelta va aconseguir a Catalunya 14,9% de quota de pantalla. O, el que és el mateix, 248.000 espectadors. El programa va compartir franja horària amb Joc de Cartes de Marc Ribas i queda clar que augmenta d'audiència un cop finalitza el Telenotícies Vespre. És a dir, una mala notícia per al concurs de cuina.

Si separem laudiència per edats, els joves continuen tenint un paper molt important. De 13 a 24 anys 35,7%, els de 25 a 44 anys 38,7% i el target comercial va ser de 32%. Així ho explica l'expert en televisió, Rocco Steinhäuse.

Marc Ribas comença bé i acaba malament

A la taula que desglossa les hores i l'audiència de les mateixes es pot veure com TV3 comença liderant la nit. Tot i això, després cedeix terreny a favor de David Broncano. A les 22.30, TVE 15,2% i 292.000 i TV3 17,1% i 322.000. Tot i això, a les 22:45, TVE 17,2% i 317.000 i TV3 16,6% i 306.000. Això significa que en algun moment del programa de Joc de Cartes, els espectadors van decidir canviar de canal.

| TV3, XCatalunya

Nit de Champions League

Cal tenir en compte que dimecres 27 de novembre va ser també una nit de Champions League. El futbol no es pot veure en obert, cal subscriure's a un canal, però també computen les audiències i cal tenir-les en compte. D'aquesta manera, #SturmGrazGirona va tenir un 26,2% i 63.000 espectadors. Mentre que el Liverpool Reial Madrid, el 33,5% i 108.000 mil espectadors.

Altres programes de TV3

El Telenoticies Migdia, Cuines i la sèrie 'Com si fos ahir' segueixen sent productes assegurats per a la Televisió de Catalunya. En aquest sentit, el minut d'or va arribar en aquest moment, a les 14.58 amb una quota del 31,8% i 420.000 mil espectadors. Les tardes, amb el 'Com si fos ahir', el 'Paradís de les Senyores' i 'La Selva', TV3 guanya sense problema els seus competidors.