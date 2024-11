El segon capítol de 'Com si fos ahir' del 29 de novembre acabarà molt malament

Com ja hem explicat a XCatalunya, el divendres hi haurà doble capítol de ‘Com si fos ahir’. L’explicació és ben senzilla. Des de fa unes setmanes, el capítol que s’emet els dilluns hauria de ser el de divendres. Els de divendres són capítols on passen més coses i acostumen a deixar amb més intriga el teleespectador de cara al cap de setmana. Aquest capítol que ha anat quedant penjat és perquè un dia no es va emetre ‘Com si fos ahir’ per la programació especial de la DANA.

Abans ja us hem explicat què passarà al primer dels capítols i ara us donarem detalls del segon i darrer que podrem mirar demà. La cosa promet i el que passi en aquest capítol marcarà d’aquí fins a Nadal. I qui sap si més enllà.

Canvi de vida d'un Rodri que fuig del seu passat

El capítol se centrarà en dues trames. Una d’elles molt important. La que, com hem dit, ho marcarà tot. Però comencem per l’altra. El Rodri es torna a trobar la infermera de Mallorca i pateix perquè no vol que el delati. Més tard confessa a l'Eva que vol deixar la medicina.

La situació del Rodri és una incògnita. Sabem que amaga alguna cosa i que actualment no pot exercir com a metge ja que va falsificar el carnet del Col·legi de Metges. Ara bé, el van inhabilitar per mala praxi o directament mai ha arribat a ser metge de veritat? Sigui com sigui és un impostor i tard o d’hora se sabrà la mentida. Serà un nou cop per a l’Eva. Una vegada més s’ha precipitat.

L'Ismael i el Joel estan en perill

La segona trama té a veure amb la festa d’aniversari del Joel. Tot i que inicialment no ho volia celebrar per tot el què ha viscut darrerament, finalment ha canviat d’opinió. Primer ho celebra amb la Marta, el Salva i els seus amics a La Iaia. Tot va bé fins que arriba una visita inesperada que ho espatlla tot. Qui serà?

Després, el Salva porta els joves a la discoteca. Però ells s'escapen a Badalona, a la discoteca on el Joel volia anar. De tornada, perden l'autobús. L'Ismael decideix tornar sol a casa caminant. Un cotxe s'atura al seu costat. Serà la mateixa persona que es presenta a la festa del Joel? Quines intencions té? No és cap sorpresa si diem que tothom està pensant en l’Esteve, que ja fa dies que es troba en recerca i captura i segueix el Joel.

On i a quina hora es podrà mirar el segon capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 29 de novembre de 2024?

El segon episodi del dia començarà quan quedin dotze minuts per les 5. Ho farà tot just després del primer capítol del divendres a ‘Com si fos ahir’. Durarà aproximadament trenta-cinc minuts i es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. I després, ‘La Selva’ amb Xavier Grasset. Un espai on també se’n parlarà del què ha passat i de com pot evolucionar aquesta trama. Hi seran, entre d’altres, en Jaume Borja i en Biel Duran, que interpreta el paper del Quique.