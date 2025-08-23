Marc Ribas es pronuncia sobre la manca de català a 'Joc de Cartes'

El cuiner i presentador Marc Ribas ha tornat a situar-se al centre del debat mediàtic. L'egarenc, conegut per la seva trajectòria televisiva i gastronòmica, va parlar al programa Versió Estiu de RAC1. Ho va fer amb el to directe que el caracteritza i deixant missatges que no han passat desapercebuts.
El xef català, que va començar al restaurant Capritx i avui lidera El Ciri a Terrassa, va insistir que el català ha rebut més impuls des de Joc de Cartes que des de molts altres formats. Segons Ribas, això explica per què alguns concursants no són cuiners, sinó altres treballadors dels restaurants.
El català com a condició al concurs televisiu
Durant la seva intervenció, Ribas va explicar que la llengua és un requisit fonamental. Segons ell, l'organització prefereix que els concursants s'expressin en català abans que prioritzar estrictament el rol de cuiner. “De vegades el xef sap molt de cuina, però no parla català”, va detallar davant dels micròfons.
Per aquest motiu, alguns programes han comptat amb gerents, caps de sala o treballadors que dominen millor la llengua, encara que no estiguin al capdavant dels fogons. Ribas va remarcar que això evidencia la voluntat de fomentar la llengua pròpia en un format de gran audiència.
Precarietat laboral a la restauració
Més enllà de la qüestió lingüística, el cuiner va carregar contra la situació laboral del sector. Va denunciar que molts treballadors acumulen jornades de 60 hores i només cobren 40 oficials. La resta se'ls paga en negre, perpetuant una situació d'explotació inacceptable.
“Fer 60 hores i que només te'n reconeguin 40 no pot passar”, va afirmar amb contundència. Ribas creu que aquestes pràctiques expliquen per què molts restaurants tenen dificultats per trobar personal. “És normal que ningú vulgui treballar així, sense condicions dignes”, va afegir.
Productes semipreparats i la responsabilitat del client
Un altre dels punts que va tractar Ribas és l'ús de productes semipreparats. Segons ell, massa establiments opten per aquesta fórmula per reduir costos i estalviar temps a la cuina. Tanmateix, això desvirtua l'essència de la gastronomia i enganya el client que paga per una experiència autèntica.
“El problema és que no volem pagar el que realment val un plat fet de veritat”, va advertir. Per al presentador de Joc de Cartes, la solució passa per conscienciar els consumidors i fer-los entendre el valor real d'un plat elaborat completament per un equip de cuina.
El compromís de Ribas amb el sector
Ribas no es va quedar només en la crítica. Va subratllar la necessitat d'un canvi estructural dins de la restauració catalana. Això implica, segons ell, dignificar sous, regular horaris i assegurar transparència contractual. Només així es podrà garantir que el sector continuï atraient nous professionals amb vocació.
També va remarcar que la televisió té un paper clau en aquest procés. “La visibilitat que donem a la cuina catalana ha de servir per normalitzar bones pràctiques”, va indicar. Segons Ribas, la cultura gastronòmica i la llengua han d'anar de la mà per reforçar la identitat del país.
Un missatge que genera debat
Les declaracions del cuiner van provocar un ressò immediat a les xarxes socials. Molts espectadors van aplaudir la seva valentia per denunciar la precarietat laboral i per posar el focus en la llengua. Altres, en canvi, van criticar que s'utilitzi un programa d'entreteniment per fer reivindicacions polítiques i socials.
Sigui com sigui, Ribas ha aconseguit novament que Joc de Cartes traspassi l'àmbit gastronòmic i es converteixi en un espai de debat sobre el català i les condicions laborals. El xef no s'amaga i continua fidel al seu estil directe i compromès amb la societat.