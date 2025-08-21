Així es prepara Marc Ribas per a un dia molt especial

La imatge va aparèixer entre fogons polits, silenci de servei i ganivets col·locats al mil·límetre. A la cuina de Terrassa, Marc Ribas ajustava temps i textures amb gest seriós. No va revelar el motiu a la primera línia, però l'ambient convidava a pensar en alguna cosa gran. Els seus seguidors, atents a cada moviment del cuiner més televisiu de Catalunya, van començar a fer càbales.
El mateix restaurant va deixar una pista que va encendre la metxa de l'interès. Una publicació va parlar de jornada “de pre-tornada” i de ganes de “tornar a obrir les portes”, senyal inequívoca de reencesa de fogons. El missatge, compartit des del compte oficial d'El Ciri a Instagram, va desfermar comentaris entusiastes en poques hores. Ribas prepara l'inici d'una nova temporada a El Ciri, el seu projecte més personal a Terrassa.
L'inici a El Ciri
El local és l'evolució de La Taverna del Ciri i funciona com a aparador d'una cuina catalana hedonista. La proposta defensa el producte local, actualitza receptes clàssiques i busca plaer sense pesadesa, segons defineix la mateixa casa. El cuiner arriba a l'inici amb el múscul televisiu intacte i agenda carregada. Compagina el restaurant amb “Joc de Cartes”, “Cuines” i el format “Cuina com puguis”, estrenat a la plataforma pública catalana 3Cat la temporada passada.
El seu perfil mediàtic, consolidat, conviu amb un retorn constant als orígens: cuinar el paisatge i traduir el territori a plats reconeixibles. No és casual la meticulositat que mostra el vídeo de la cuina. El Ciri ha anat ajustant carta i estètica per sincronitzar-se amb el ritme de les estacions i la proximitat dels productors. Aquesta mirada, que Ribas ha defensat en fòrums gastronòmics, explica l'exigència amb què afronta cada reobertura.
El xef i els seus seguidors
L'objectiu és senzill d'entendre i difícil d'executar: fidelitzar amb sabor, memòria i lleugeresa. L'ullet a xarxes va funcionar com a anunci no oficial del dia assenyalat. La publicació d'El Ciri, amb Ribas al capdavant de la mise en place, va acumular reaccions càlides i missatges celebrant la “tornada”. Entre ells, comentaris que li demanaven no canviar mai i que subratllaven la seva condició de “crack”.
El pols social de la seva comunitat confirma que el cuiner manté un vincle emocional amb el públic més enllà de la pantalla. Des de la trinxera professional, el full de ruta sembla clara. Ribas cuida el detall tècnic, manté equip i aposta per una cuina reconeixible que no renuncia a la sorpresa. La seva presència a televisió pot atreure noves reserves, però la feina fina es resol a la taulellera, plat a plat.
Cuina de territori
A Terrassa, aquesta combinació de visibilitat i ofici converteix cada inici de temporada en una petita cerimònia. La web del restaurant resumeix la promesa que es revalida ara: tradició catalana, producte de proximitat i receptes alleugerides. L'estrena hauria de confirmar una carta dinàmica, amb novetats de mercat i el segell rocker del xef. Qui busqui cuina de territori amb nervi trobarà a El Ciri el seu quilòmetre zero.
El “dia molt especial” apunta a noves portes obertes i a un calendari que s'accelera per a Ribas. Amb diversos programes en emissió i un restaurant que marca compàs, el xef encararà setmanes decisives. L'expectativa està creada i el llistó, alt. Si alguna cosa defineix el moment, és la barreja de focus local i altaveu mediàtic que ell mateix ha construït.