Marc Ribas i 'Joc de Cartes Estiu' no donen treva a la competència en les audiències

La franja dels dimecres torna a tenir propietari, i no és una estrena passatgera ni un cop de sort. El retorn estiuenc del format gastronòmic que condueix Marc Ribas manté la seva tracció i deixa la competència sense marge de resposta. Les xifres acompanyen, però també la conversa social i l'efecte "arrossegament" a tota la graella de TV3.
Un dimecres que corona novament TV3 en el ‘prime time’ català
L'episodi d'anit va registrar 352.000 espectadors i un 24,6 % de quota, convertint-se en el segon programa més vist. L'informatiu nocturn va liderar amb 429.000 i 30,5 %, mentre que el TN Migdia en va signar 343.000, confirmant la solidesa informativa de la cadena. A més, TV3 va tancar la jornada amb un 16,7 % de quota, per sobre de la seva mitjana mensual. El contrast amb la competència va ser nítid durant tota la nit d'estiu.
‘Downton Abbey’ va retenir 199.000 seguidors i 16,9 %, i ‘La ruleta de la sort’ va quedar en 177.000, molt lluny del concurs culinari. El programa ja havia conquerit la franja amb 330.000 i 23,8 % en l'entrega dedicada al millor arròs del Barcelonès. El capítol va girar entorn de les millors tapes del Vallès, un terreny ideal en plena temporada de terrasses. La victòria va ser per Taberna 1984 de Sant Cugat, que va acabar al capdavant després de la valoració final del presentador.
‘Joc de Cartes’ en parella
La resolució del duel i el pols entre cuines expliquen el pic de fidelitat i el lideratge a xarxes durant l'emissió. La fórmula de ‘Joc de Cartes Estiu’ es beneficia de la seva edició en parella i d'escenaris molt reconeixibles. Aquest estiu, 3Cat va anunciar recorreguts pel Vallès, Maresme, Costa Brava i Barcelona, amb capítols centrats en tapes, terrasses i arrossos. La selecció, pensada per a la gana d'agost, reforça el component de servei, perquè l'espectador surt del programa amb noms, estils i ubicacions concretes.
Marc Ribas no només presenta, sinó que marca el to competitiu i la mirada gastronòmica del format. Abans de l'estrena, el cuiner va deixar una reflexió que obre debat sobre identitat culinària. “A Catalunya no es fa cuina catalana i estranyament en català”, va dir a ‘Versió RAC1’. Es referia al canvi de les cartes i els gustos del públic.
Aquesta mirada crítica, sense caure en el purisme, alimenta la conversa i sosté l'interès més enllà de la dada de quota. La nota de 3Cat va marcar l'estrena de la novena temporada estiuenca el 6 d'agost, encaixant el concurs en el prime time. Des de llavors, cada dimecres consolida l'hegemonia estiuenca de TV3, amb triomfs que sostenen tant el consum lineal com les reproduccions a la plataforma. L'estiu català és una quadratura del cercle: els concursos de tarda resisteixen, però el prime time cau davant d'un títol local reconegut.