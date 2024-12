Marc Ribas lo tiene claro con los influencers que quieren comer gratis: 'Ni stories..'

Marc Ribas es uno de los chefs más conocidos en Catalunya gracias a su carisma y su talento culinario. Con una personalidad directa y desenfadada, Ribas ha ganado popularidad presentando programas como Joc de Cartes y Cuines en TV3.

A lo largo de su carrera, Marc Ribas ha defendido con firmeza el valor del trabajo de los profesionales de la hostelería. Además, ha destacado en varias ocasiones la importancia de respetar el esfuerzo que supone mantener un restaurante de calidad.

Esta postura crítica lo ha llevado a manifestarse contra las prácticas de algunos influencers que buscan comida gratis a cambio de promocionar locales. Con esta experiencia, Marc Ribas entiende de primera mano las grandes dificultades que enfrentan los restauradores y por eso no duda en alzar la voz cuando detecta abusos.

La postura clara de Marc Ribas ante los influencers

En una reciente entrevista, Marc Ribas no dejó lugar a dudas sobre su opinión respecto a esta nueva moda. "Ni stories ni historias, aquí cobramos en dinero", sentenció el chef catalán al ser preguntado sobre las propuestas de algunos creadores de contenido.

| @Som3Cat

Para Ribas, el intercambio de comidas gratis por publicidad en redes sociales no es una práctica justa ni respetuosa. El cocinero explicó que no solo los influencers buscan aprovecharse, sino también clientes que piden descuentos a cambio de reseñas positivas.

Según él, este tipo de situaciones pueden considerarse "directamente chantaje". Marc Ribas señaló que valorar el trabajo de los profesionales es fundamental para mantener la calidad en el sector.

Otros chefs también se posicionan

No es el único chef que ha hablado en contra de estas prácticas. La reconocida Ada Parellada, propietaria del restaurante Semproniana, también denunció cómo algunos influencers piden comida gratis.

"Si no han venido mil coreanos por ella, no ha venido nadie", explicó con ironía la chef. Para Parellada, la promoción en redes sociales debe tener un valor real y no ser motivo para aprovecharse de los restaurantes.

| TV3

Raül Balam, chef con dos estrellas Michelin, también se mostró crítico al respecto. "¿Cuántos seguidores tenéis, vosotros?", respondió de manera irónica a la propuesta de los influencers. Balam insistió en que el trabajo en los restaurantes debe ser valorado económicamente y no a través de supuestas ventajas publicitarias.

El mensaje de Ribas en Els Teloners de Versió RAC1

Marc Ribas tuvo la oportunidad de profundizar en este tema durante su participación en el programa Els Teloners de Versió RAC1. En el espacio radiofónico, Ribas aseguró que el fenómeno de los influencers ha llegado a un punto preocupante. "Quieren comer gratis y encima que les demos las gracias", comentó con su habitual tono crítico.

El chef recordó que su equipo de redes sociales trabaja de forma profesional y mide el impacto real de cualquier colaboración. En definitiva, Marc Ribas dejó claro que en su cocina, el respeto y la profesionalidad siempre estarán por encima de las modas pasajeras. Su mensaje ha calado fuerte entre restauradores que, como él, buscan defender el valor de su trabajo.