Enrenou a les xarxes pel nou sou de Leonor de Borbón el 2025

Ser Rei és molt cansat. És una feina molt dura que mereix una recompensa. Fins i tot les vacances d'estiu al Palau de Miravent no semblen vacances. Per això després Felip i Letícia fan una escapada secreta, per descansar del seu intens any. La seva filla, la futura Reina, ja té sou assignat. Leonor de Borbón té moltes despeses i la jove necessita la cartera plena per al seu propi oci.

Fins ara ha rebut un salari d'uns 420 euros, com a membre de la formació militar. Una xifra que no té res a veure amb el que cobrarà a partir d'ara. La futura cap d'Estat tindrà un salari de 139.000 euros. Així consta en els pressupostos de l'estat i en els portals de transparència. És una assignació pública.

El problema i les crítiques no només estan en el que cobra, sinó en el que no gasta i en el que estalvia. Viu a la Zarzuela amb els seus pares. És difícil pensar que aquests li cobraran un lloguer. Igualment, no l'obligaran a pagar la seva part de la compra. Si surt, en algunes ocasions (o sempre) tindrà invitacions. Imagineu els responsables del local demanant 10 o 12 euros per una consumició a la futura reina. 'Jo t'invito Sa Majestat'.

Més sous

Aquests 139.000 euros representen gairebé la meitat del que el rei Felip VI va percebre el 2023, una xifra que va ascendir a 278.727,98 euros. Sorprèn que sigui precisament 139.000 euros i no una xifra més rodona. Ja posats, per què no cobrar 140.000. Sembla l'estratègia comercial típica de vendre els productes a 99,95 euros i no a 100 euros.

Letícia va obtenir 153.291,23 euros. La seva àvia Sofia va rebre 125.429,42 euros en el mateix període. Aquests números s'apliquen seguint ves a saber quins criteris i segons les seves suposades responsabilitats públiques.

Experiència marina a principis de 2025

L'11 de gener de 2025, la princesa Leonor començarà una nova etapa de la seva preparació a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. És formació militar, per tant, a càrrec de l'estat. No és un campament com els del seu pare i el seu avi. Per tant ella no paga.

La Princesa Leonor, hereva al tron d'Espanya, va iniciar la seva formació militar a l'agost de 2023 seguint la tradició de la família reial espanyola. Aquesta formació és una part essencial de la seva preparació per assumir les seves futures responsabilitats com a cap suprema de les Forces Armades. Un títol que ostentarà quan accedeixi al tron.

La Princesa Leonor va començar la seva formació a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, el mateix lloc on el seu pare, el Rei Felip VI, va iniciar la seva carrera militar. Aquesta acadèmia, pertanyent a l'Exèrcit de Terra, representa la primera etapa de la seva educació castrense i abasta un any de formació en lideratge, disciplina i coneixements tàctics.