Marc Ribas deixa bocabadats els fans de 'Joc de Cartes': 'Brutal'

per Duna Costa

Fa només uns dies, 3Cat va compartir un breu vídeo en què Marc Ribas anuncia que el pròxim episodi de Joc de cartes serà “brutal”. Només quatre segons van ser suficients per tornar boja l’audiència: ja són milers els comentaris que anticipen moments intensos i alguna tensió culinària. Poc després, el programa va compartir noves pistes sobre la seva temporada d’estiu i va trencar amb la normalitat amb aquesta paraula que promet emoció.

L’avançament de 3Cat

El post de X no va donar gaires detalls, però van ser suficients uns plans del xef amb un gest contundent per disparar la curiositat. El programa començarà el 6 d’agost amb "el millor" restaurant del Port Vell de Barcelona. El text acompanyant ho resumia clarament: “Quines ganes de l’estrena… queda molt poquet!” unit al hashtag #JocCartesEstiu3Cat.

Poc després, el programa va confirmar que aquest estiu emetrà cinc episodis especials ambientats en diferents zones de Catalunya: Vallès, Maresme, Platja d’Aro, Barcelona romàntica i Barcelonès. I ho farà amb l’arròs com a protagonista. Aquest clip va calcar l’estratègia que ja va fer servir Ribas el 2022 en anunciar un capítol “descomunal” durant el programa Planta baixa. Va ser en aquella ocasió quan va assegurar que l’episodi seria memorable després de tastar un plat que el va deixar sense paraules.

| TV3

Declaracions i reaccions: presencial i a xarxes

Fins ara, Marc Ribas no ha donat entrevistes addicionals sobre el vídeo, però el seu anunci a Planta baixa ja ha estat recordat amb gràcia per fans i mitjans. En aquell format, va confessar que reia i menjava millor que mai: “És una altra dimensió” són paraules que van quedar a la memòria.

A xarxes, les reaccions han estat immediates. Els usuaris subratllen amb entusiasme el concepte estiuenc del show, “més fresc, més divertit”, i elogien l’energia del xef. La publicació del vídeo arriba a milers d’interaccions, amb seguidors reclamant més pistes sobre els restaurants participants i la naturalesa del desafiament.

El domini de Marc Ribas

Joc de cartes s’ha consolidat com un dels programes més potents de TV3. El seu format barreja cuina, estratègia i crítica directa: cada restaurant participant avalua els altres i el vot definitiu el dona Ribas. L’emissió ha aconseguit pics de share de fins a un 29 % en temporades recents, amb una mitjana anual propera al 22 %.

| 3Cat

Des de 2022, Ribas ja havia anticipat capítols com a “brutal” però el nou anunci d’estiu torna a posar el focus. S’espera que enguany sumi nous escenaris i més restaurants amb històries personals marcades. Especialment, després de l’èxit de l’anterior edició d’estiu el 2024, on es van explorar cuines de tapes, arrossos i terrasses.

Estiu amb gust d’anticipació

La productora ha confirmat que els concursants obriran els seus locals al públic durant la gravació, cosa que afegeix pressió i autèntic ambient real. Ja no hi ha jornades exclusives només per a l’equip del programa, ara el xef i els seus rivals cuinaran mentre atenen clients reals. Una fórmula que promet tensió gastronòmica en directe i decisions ajustades.

Falta poc perquè l’audiència descobreixi quin restaurant desfermarà l’admiració de Ribas en aquesta ocasió. L’únic segur és que Marc Ribas tornarà a sacsejar les cuines catalanes. Aquest estiu la crítica gastronòmica de Joc de cartes puja el nivell.