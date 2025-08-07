Manu i Rosa, al límit a 'Pasapalabra': el gir de 180º que ningú havia vist venir

Manu Pascual i Rosa Rodríguez han portat el seu duel a un nou nivell a Pasapalabra. Tots dos concursants han viscut una de les seves tardes més intenses al programa d'Antena 3, amb una ronda final que ha mantingut l'audiència sense alè. L'esperat enfrontament a El Rosco ha tingut un gir inesperat que ningú s'hauria atrevit a predir.
Des de l'inici, s'ha notat una tensió diferent al plató. L'ambient estava carregat, i no només pel que hi havia en joc, sinó perquè la dinàmica entre tots dos semblava haver canviat. La rivalitat, lluny de refredar-se amb el pas dels programes, ha guanyat força en un episodi carregat de tensió, girs inesperats i decisions al límit.
Tots dos han començat el Rosco amb una precisió sorprenent. Rosa ha encadenat encerts amb una seguretat que semblava inqüestionable, mentre Manu mantenia el tipus, sense cedir ni un sol pas. El marcador avançava amb una igualtat que convertia cada resposta en una decisió crucial.
Màxima tensió entre Rosa i Manu a Pasapalabra: cap dels dos va voler arriscar
Amb 21 paraules correctes i cap error, Rosa ha optat per plantar-se. Una jugada conservadora, però també intel·ligent, que deixava la pressió a la teulada de Manu. Ell, amb 20 encerts i sense errors, sabia que una sola paraula podia canviar el seu destí.
Contra tot pronòstic, el madrileny ha decidit no arriscar més del compte i ha signat l'empat, amb un resultat final de 21 encerts cadascun i sense errors. Un final inesperat per a un duel que semblava destinat a resoldre's amb un cop d'efecte. El gir ha arribat quan cap dels dos ha volgut forçar, en un moviment de pura estratègia.
El pot es resisteix, però Rosa i Manu s'afiancen a Pasapalabra
Amb aquesta decisió, Manu i Rosa han assegurat la seva permanència i s'han embutxacat 1.600 euros per a cadascun. La tensió del moment, però, ha deixat clar que cada nova entrega del programa pot ser decisiva. Pasapalabra ha viscut una de les seves tardes més intenses i demostra, un cop més, que la seva essència segueix sorprenent fins i tot els més fidels.
En aquest punt del concurs, cada decisió compta i cada paraula pot suposar una oportunitat o un comiat. Rosa ha demostrat que no es deixa intimidar, mentre Manu ha evidenciat que sap jugar amb cap fred. El pot, ja proper als dos milions d'euros, es perfila com una recompensa cada cop més cobejada.
Queda per veure si aquest nou equilibri entre tots dos es mantindrà o si el pròxim programa tornarà a trencar les taules. El que queda clar és que la competència està més renyida que mai. I encara que avui cap dels dos ha guanyat el Rosco, tots dos han guanyat una cosa més important: seguir lluitant un dia més.