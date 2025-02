La filla de Xavier Sardà, nou fitxatge de Toni Soler a TV3

El clan Sardà torna a escena. Després de dècades en què els noms de Rosa María i Xavier van brillar amb llum pròpia a la televisió catalana i estatal, la següent generació d'aquesta família ha començat a ocupar titulars i s'ha guanyat un lloc a la petita pantalla. La jove Helena Sardà, filla de Xavier Sardà, s'ha convertit en la nova aposta de Toni Soler a TV3 i el canal juvenil CS3, confirmant així la predicció de molts que veien en ella un talent innat per a la comunicació.

Un cognom que connecta amb la història de la televisió

No és fàcil portar el cognom Sardà sense despertar enormes expectatives. Al cap i a la fi, parlem d'una saga en què destaquen figures com Rosa María Sardà —mítica presentadora i show-woman—, Xavier Sardà, que va triomfar amb Cròniques marcianes, o la branca familiar dels Mainat, fundadors de Gestmusic i responsables de formats tan llegendaris com Operación Triunfo. Tanmateix, Helena no ha volgut valer-se del “ser filla de”. La seva estratègia ha estat guanyar-se el públic pas a pas, a través d'un estil fresc, natural i molt personal a les xarxes socials.

| ACN

De la Pompeu Fabra a Al Jazeera, passant per Instagram

Nascuda en una llar amb profundes arrels televisives, Helena Sardà va decidir encaminar els seus estudis per la via de Ciències Polítiques, formant-se a la Universitat Pompeu Fabra. També es va deixar seduir per l'estranger, ampliant el seu domini d'idiomes —parla cinc— i col·laborant amb el canal Al Jazeera a l'Orient Mitjà. Entre tot això, la creació de contingut a Instagram li va permetre exhibir la seva faceta més espontània.

Va ser precisament en els seus vídeos i sketches on es va despertar l'interès de diversos productors i on, segons es diu, TV3 va veure una presentadora amb “fusta” per conquerir l'audiència catalana. Les comparacions amb la Rosa María Sardà més irreverent no van trigar a sorgir, encara que Helena ho assumeix amb modèstia i un matís diferent: està disposada a brillar amb la seva pròpia llum.

Un fitxatge en l'òrbita de Toni Soler

Ja l'any passat va tenir una breu aparició a Està passant, el format diari de Toni Soler. Van ser intervencions puntuals que, tanmateix, van deixar amb ganes de més. Ara, la productora Minoria Absoluta, de la qual Soler és cofundador, ha guanyat un concurs per crear i difondre càpsules d'aprenentatge amb estil desenfadat dirigides a estudiants. El resultat es diu Tècniques d'estudi, un producte que es veurà tant al canal juvenil de la CCMA com a altres plataformes digitals de TV3.

Allà és on Helena Sardà fa de presentadora i guia. L'objectiu: ensenyar trucs per organitzar el temps, prendre apunts eficaços o preparar exàmens, però amb humor i frescor. No estem davant la típica lliçó magistral: la jove treu la seva faceta més còmica per fer de cada vídeo una mini-experiència educativa. La seva espontaneïtat i la seva manera de moure's en càmera semblen heretats d'una llarga tradició de comunicadors a la família.

Una família de talent i humor

Amb tal xarxa de professionals de l'entreteniment, no és estrany imaginar les reunions familiars com veritables laboratoris d'idees. O com festes plenes de bromes i anècdotes, en què cadascú ostenta un bagatge a la tele, la ràdio o la comèdia.

| @toni.soler.g, XCatalunya

Així les coses, la incorporació d'Helena Sardà a l'òrbita de TV3 culmina un “salt generacional” a la família. El seu pare va començar de jove a col·laborar amb la cadena autonòmica i posteriorment va saltar a la fama amb formats com Cròniques marcianes. La cosina Pol Mainat dirigeix projectes i la tia Rosa María Sardà va ser una de les grans show-woman de la història de la televisió a Espanya. Ara arriba Helena amb la seva capacitat per encisar el públic jove i arrossega a les xarxes a desenes de milers de seguidors que la descobreixen com un alè d'aire fresc.

Un futur prometedor

Queda per veure fins on arribarà Helena Sardà amb el seu estil únic, i si farà el pas de quedar-se fixa en un programa de prime time o si fins i tot farà el salt a nous projectes. De moment, el fitxatge per part de Toni Soler i la difusió dels seus continguts a TV3 i el canal juvenil representen un moviment que sens dubte continuarà sent tema de debat: un nou capítol en la història d'aquesta família televisiva de referència. Potser estem davant l'inici d'una carrera brillant, a la manera sardanesca, amb humor, irreverència i carisma.