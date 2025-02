Les conseqüències del caràcter de Letícia Ortiz: Així ho paguen les seves filles i nebots

A la família reial, els frecs no són una cosa nova, però pocs han resultat tan decisius com el distanciament que avui es viu entre Felip VI, Letícia i els fills de la infanta Cristina. Aquestes discrepàncies no apareixen del no-res: s'han arrossegat tensions des que la llavors periodista, procedent d'una família treballadora, va entrar a la Zarzuela i va començar a tractar amb els Borbó de bressol. Ella sempre va tenir la sensació de no ser totalment acceptada.

Els rumors apunten que Juan Carlos I i, en particular, la infanta Elena mai van mostrar gaire simpatia per qui es convertiria en reina consort. La fredor es va evidenciar aviat, encara que amb la infanta Cristina hi havia un altre grau d'afinitat. Una de les raons era la joventut de tots dos germans, Felip i Cristina, que compartien més coses i es recolzaven mútuament en moments crucials.

No obstant això, l'amistat entre Letícia i la infanta Cristina es va trencar quan va esclatar el cas Nóos. Fins aleshores, passaven vacances junts i, segons alguns testimonis, Iñaki Urdangarin i Cristina van ser els primers a donar la benvinguda a Letícia a la família. Amb l'escàndol, la situació es va fer insostenible: Felip i Letícia es van allunyar, deixant Cristina i Iñaki en mans dels tribunals.

Distanciament amb Iñaki i Cristina

Des d'aquest punt, la bretxa es va eixamplar. La decisió d'apartar els llavors ducs de Palma dels actes oficials va ser interpretada per la infanta Cristina com una traïció. Ella no podia entendre com el seu propi germà, al qual tant va ajudar en la seva relació amb Letícia, la deixava sola davant l'huracà mediàtic. Aquest distanciament va afectar no només els adults, sinó també els seus respectius fills.

Arran de tot això, els fills de Cristina —Juan, Pablo, Miguel i Irene— es van veure obligats a canviar de país, d'amics i de vida. De Barcelona van saltar als Estats Units, i després a Suïssa, mentre la tempesta judicial perseguia Urdangarin. Segons algunes fonts, Juan va ser un dels més perjudicats: va afrontar burles i comentaris a les seves escoles, fins al punt d'associar aquest patiment amb l'actitud distant de Letícia i Felip.

A més, la reina té un caràcter contundent que molts defineixen com a fred. Els qui la coneixen asseguren que pot resultar inflexible quan es tracta de protegir la seva família nuclear. La conseqüència més evident és que Leonor i Sofia no es relacionen amb els cosins de la seva edat. Les tensions entre adults repercuteixen en la generació més jove, que rarament comparteixen trobades o viatges familiars. Tots assenyalen una culpable.