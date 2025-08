Letizia Ortiz no mourà ni un dit: L'última jugada contra la reina Sofia

Un canvi inesperat ha sacsejat aquest estiu la Casa Reial espanyola. La imatge tradicional de la reina Sofia a Mallorca ha desaparegut, i Letizia Ortiz ha optat per no pronunciar-se ni actuar. És per això que molts espanyols s'han fet la següent pregunta: Què hi ha darrere d'aquesta absència que ja deixa preguntes a l'ambient de palau?

El que ha passat a Mallorca i el silenci de l'entorn

Aquest any, la reina Sofia no va viatjar a Mallorca, com feia cada temporada. Fonts properes revelen que la seva absència està directament relacionada amb el delicat estat de salut de la seva germana Irene de Grècia, afectada per Alzheimer, segons informen mitjans especialitzats en informació reial.

El rei Felipe VI sí que va mantenir l'agenda institucional en aquesta illa, atenent autoritats a Marivent sense senyals de conflicte. Segons informacions, Sofia hauria preferit quedar-se a prop de la seva germana, fins i tot viatjar a Grècia. Mentrestant, Letizia ha assistit a actes familiars i culturals a Palma, com la sessió de cinema amb les seves filles dins l'Atlàntida Film Fest celebrada el 31 de juliol.

Deteriorament d'Irene de Grècia i la retirada de la reina emèrita

Des de fa setmanes, Irene de Grècia hauria empitjorat notablement la seva salut, amb retrocessos en funcions cognitives i motores. Fonts indiquen que viu pràcticament al llit o en cadira de rodes i que resideix a la Zarzuela, lluny d'esdeveniments públics.

La relació emocional entre Irene i la reina Sofia sempre ha estat molt estreta. Sofia ha estat la seva cuidadora, confident i companya de vida, i davant el deteriorament ha posposat qualsevol sortida estival habitual per acompanyar-la.

L'actitud distant de Letizia amb Irene: desinterès o prudència?

Tot i que públicament Letizia ha mostrat en altres ocasions el seu compromís amb la salut mental, segons alguns mitjans només ha fet gestos simbòlics. En l'àmbit privat, no ha visitat Irene ni se la veu al voltant de la Zarzuela, tot i que té la residència oficial a pocs centenars de metres.

Aquestes omissions han alimentat crítiques sobre un distanciament total. S'interpreta que Letícia prefereix evitar enfrontaments familiars o protagonismes delicats. Alguns portals apunten fins i tot que ha bloquejat qualsevol trobada entre les seves filles i la tieta Pecu, cosa que genera forts comentaris al Palau.

Molt mala relació entre sogra i nora

Aquesta tensió no és nova. En esdeveniments recents, s'ha parlat de discussions entre Letícia i la reina Sofia, particularment després de trobades familiars sensibles després de defuncions, fet que va exacerbar la manca d'harmonia.

Ja en viatges previs, Letizia hauria evitat coincidències familiars a Mallorca amb Sofia, Cristina i Elena, suposadament buscant mantenir una distància discreta.