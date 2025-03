Letizia Ortiz la lía con waterpolistas catalanas

La reina Letizia ha protagonizado un momento que ha generado revuelo durante la final de la XXIX Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo, celebrada el pasado domingo en las piscinas de Son Hugo, Palma de Mallorca.

Este evento, que enfrentó al Club Natació Sant Andreu y al Astralpool Sabadell, culminó con la victoria del Sant Andreu por 17-13. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, ha sido el comportamiento de la monarca lo que ha generado debate y diversas interpretaciones.​

Se salta el protocolo

La presencia de la reina en eventos deportivos es habitual, pero en esta ocasión, su actitud ha sido objeto de análisis. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, Letizia se mostró especialmente efusiva con las jugadoras, saludándolas con dos besos en las mejillas, un gesto poco común en ella, quien suele mantener una distancia protocolaria en actos oficiales.

| ACN

Este comportamiento ha sido interpretado por algunos como una muestra de cercanía y apoyo al deporte femenino, mientras que otros lo ven como una ruptura del protocolo habitual.​

Además, se ha comentado que la reina parecía incómoda durante el evento, posiblemente debido a las altas temperaturas en la piscina cubierta, ya que vestía una americana en un entorno caluroso. Esta percepción de incomodidad ha añadido más leña al fuego de las especulaciones sobre su estado de ánimo durante la final.​

Declaraciones oficiales y reacciones

Desde la Casa Real no se ha emitido ningún comunicado oficial respecto al comportamiento de la reina durante la final de la Copa de la Reina de waterpolo. Sin embargo, las redes sociales y diversos medios de comunicación han recogido opiniones encontradas sobre el gesto de Letizia.​

| Casa Real, XCatalunya

Algunos usuarios de redes sociales han elogiado la actitud de la monarca, destacando su cercanía y apoyo al deporte femenino. Por otro lado, hay quienes consideran que su comportamiento fue inusual y que rompió con el protocolo establecido para este tipo de eventos.​

Medios internacionales también se han hecho eco de la noticia, calificando a la reina como "inusualmente accesible" durante el evento.

La final de la Copa de la Reina de waterpolo no solo ha sido noticia por el triunfo del Club Natació Sant Andreu, sino también por el comportamiento de la reina Letizia. Queriendo o no, la consorte del Borbón siempre acaba acaparando todo el protagonismo... incluso cuando no le corresponde.