Letizia Ortiz la lía en una tienda de Madrid

En medio de una semana marcada por el apagón que paralizó buena parte de España, la reina Letizia ha vuelto a ser protagonista de una escena que, aunque cotidiana, no ha pasado desapercibida. Aprovechando la cancelación de su agenda oficial, Letizia decidió disfrutar de una tarde en solitario en el barrio madrileño de Tetuán, una zona que parece haberse convertido en su refugio personal.

De compras

El pasado miércoles 30 de abril, alrededor de las 20:00 horas, la reina Letizia fue vista en la Casa del Libro de la calle Orense, en Madrid. Vestida de manera informal con una parka verde militar, bolso negro y una carpeta azul marino que utilizaba para cubrirse parcialmente el rostro, intentó pasar desapercibida entre los clientes de la librería.

Sin embargo, su presencia no pasó inadvertida para algunos presentes. Tras ojear varios ejemplares sin realizar ninguna compra, realizó una llamada y abandonó el lugar, siendo recogida por su equipo de seguridad.

| Casa Real, yayayoyo, XCatalunya

Algunos testigos han asegurado que "también habría echado mano de una carpeta de color azul marino". No quería que la vieran y "ha intentado cubrir su rostro con este objeto para que su presencia allí no causara mucho revuelo". El resultado ha sido todo el contrario y las quejas en redes sociales no han tardado en llegar.

Silencio oficial

Desde la Casa Real no se ha emitido ningún comunicado respecto a esta salida privada de la reina. Sin embargo, medios como Vanitatis y Divinity han destacado la naturalidad con la que Letizia realiza este tipo de actividades en su tiempo libre, subrayando su pasión por la lectura y su interés por mantener cierta normalidad en su vida cotidiana.

| YouTube: LibertadDigital

Esta no es la primera vez que la reina es vista en el barrio de Tetuán. A principios de abril, fue fotografiada acudiendo a un centro de estética en la misma zona, también vestida de manera informal y sin maquillaje, lo que refuerza la idea de que este barrio se ha convertido en uno de sus lugares predilectos para desconectar de sus obligaciones institucionales.

La elección de la Casa del Libro no es casual. Letizia ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por la literatura, asistiendo regularmente a eventos como la Feria del Libro de Madrid y mostrando interés por autores contemporáneos. Su presencia en librerías y eventos literarios ha sido una constante a lo largo de su reinado, consolidando su imagen como una monarca cercana y culta.