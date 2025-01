Letícia Ortiz la fa grossa a Auschwitz

El 27 de gener, en commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau, diferents membres de la reialesa europea es van reunir en una cerimònia amb alt valor històric i emocional. Hi eren els reis Felip VI i Letícia, però també altres membres de reialeses europees.

Hi eren el rei Carlos III, Federico i Mary de Dinamarca, Haakon de Noruega, Victoria de Suècia, o Guillermo Alejandro i Màxima d'Holanda, grans amics de Felip VI. La seva presència no va ser una sorpresa. Sí que ho va ser el comportament de la reina consort espanyola no va passar desapercebut i ha tornat a generar controvèrsia en el cercle diplomàtic i mediàtic.

| Casa Real, XCatalunya

Un acte carregat de simbolisme

La jornada buscava honrar la memòria de les víctimes de l'Holocaust. A l'entrada del camp es va exposar un vagó de càrrega original dels que usaven els nazis per transportar jueus al camp d'extermini, mentre que, a la zona on s'ubica el Mur de la Mort, Felip VI i Letícia van dipositar una ofrena floral i van signar en el llibre d'honor del Museu Nacional Auschwitz-Birkenau.

L'ambient d'unitat no va impedir que Letícia adoptés una postura si més no cridanera. Segons fonts presents, la reina va mantenir un perfil discret durant l'acte, però el veritablement sorprenent va ser la seva marxa abrupta un cop conclosos els protocols.

El gest inesperat de la reina

Mentre el rei Felip VI es quedava saludant i conversant amb els seus homòlegs —el seu amic Guillermo Alejandro d'Holanda i Federico de Dinamarca, entre d'altres— la reina Letícia va desaparèixer sense una despedida formal, generant cert desconcert.

Per a Felip VI no va ser fàcil justificar la seva sortida apressada: en nom de la Casa Reial, va haver d'oferir excuses improvisades, al·legant compromisos o cansament. No obstant això, va transcendir que la reina no tenia cap altre acte en la seva agenda fins al dijous 30 de gener, quan ha d'acudir a una reunió de treball amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

| YouTube: LibertadDigital

Mala sintonia amb altres reines consorts

Aquesta actitud de la reina Letícia no és la primera vegada que es comenta. Durant esdeveniments internacionals, els rumors sobre una relació tensa amb algunes monarques consorts, com Màxima d'Holanda o Mary de Dinamarca, han vingut circulant des de fa temps. A la cerimònia d'Auschwitz, a judici d'alguns observadors, va resultar evident certa fredor. Diferents mitjans han destacat l'absència de tracte entre Letícia i les seves “col·legues” d'altres països, cosa que va augmentar l'especulació sobre la mala relació que manté amb elles.

Tampoc va passar inadvertit el contrast entre la proximitat de Felip VI amb Guillermo Alejandro i Federico de Dinamarca, i la poca interacció de Letícia amb les reines i princeses presents. El despreniment es va traduir en la seva partida immediata, sense compartir un moment final de cortesia o sense acomiadar-se formalment, com és costum en aquest tipus d'actes on la diplomàcia i les formes són essencials.

Repercussions per a la Casa Reial espanyola

Els analistes assenyalen que, amb la seva fugida, la reina podria buscar aïllar-se de la premsa que l'acompanyava des de Madrid, o potser se sentís aclaparada per la coincidència amb altres reines consorts amb les quals no guarda la millor sintonia. De qualsevol manera, els qui sí que van romandre al final de l'acte parlen de la incomoditat que va generar la seva absència en un moment que demanava acompanyament i camaraderia.