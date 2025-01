No dormen junts: Decisió dràstica a la Zarzuela

Els rumors sobre la complicada convivència entre Felip VI i Letícia han cobrat força de manera constant al llarg dels últims mesos. Diverses fonts properes a la Casa Reial i periodistes especialitzats en monarquia asseguren que la relació dels reis fa temps que va deixar de ser la d'un matrimoni tradicional.

De fet, cada dia es compara més la situació amb la dels seus pares i sogres. Es parla d'un cessament de la convivència que seguiria el mateix patró que el dels emèrits, Juan Carlos I i Sofia: continuar junts en l'institucional, però distanciats en la vida privada, amb la finalitat d'evitar un divorci que seria un escàndol nacional.

| Casa Real, XCatalunya

Un punt de trencament el 2012 i les revelacions de Jaime del Burgo

Els indicis de crisi es remunten al 2012, quan la premsa va especular amb titulars a punt de sortir sobre un imminent divorci. Al final, la parella va reforçar una imatge d'aparent normalitat per sufocar aquelles xafarderies. No obstant això, l'aparent calma es va esquerdar fa un any amb les declaracions de Jaime del Burgo, qui va assegurar haver mantingut una relació amorosa amb Letícia, suposadament tolerada i coneguda per Felip VI.

Després de l'explosió mediàtica d'aquest afer, la distància entre els reis ha anat augmentant i s'ha notat la seva agenda d'actes: en nombroses ocasions hi van per separat o directament no coincideixen.

Habitacions separades i nul·la convivència

Segons treballadors de la Zarzuela que ja no presten servei allà, la convivència va arribar a un nivell insostenible amb crits i discussions. Per posar fi a aquests enfrontaments, la Casa Reial hauria implementat un pla de “separació de fet” dins del recinte reial. Letícia es va quedar al Pavelló del Príncep, la residència aixecada per a Felip VI quan va complir la majoria d'edat, mentre que el monarca viu “de facto” a l'altre costat del complex, més a prop de la reina Sofia, la seva mare.

| YouTube: El HuffPost

Aquesta situació sorprèn especialment en un matrimoni que en el seu dia es va veure com el símbol de la modernització de la Corona. No obstant això, el desig d'ambdós d'evitar un divorci formal hauria portat a dissenyar un sistema on es mantenen sota el mateix sostre, però amb una vida totalment independent. Fins i tot es comenta que Leonor i Sofia, en la seva infància, s'estranyaven de veure els seus pares dormint en habitacions separades.

El futur de la Corona sota l'ombra de la separació

Mentre la premsa rosa parla d'infidelitats i el públic es pregunta per què no fer el pas definitiu a una separació oficial, la Zarzuela manté l'esperança que aquest model “a l'emèrita” sigui suficient per salvaguardar la imatge monàrquica. El problema és que cada vegada que hi ha una filtració, la credibilitat de la institució es veu ressentida.