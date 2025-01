'Com si fos ahir' del 29 de gener: Topada Marta - Isabel a la sortida de l'institut

per Xavi Martín

El capítol d’aquest dimecres 29 de gener de 2025 promet un bon reguitzell d’emocions i situacions inesperades. En primer lloc, el Lluís aconsegueix finalment l’alta mèdica, i l’Eva decideix acompanyar-lo fins a casa per assegurar-se que tot estigui en ordre. De manera gairebé instintiva, quan hi arriba i veu com de desendreçada està la cuina, s’embolica a netejar-la. Tot plegat sembla un gest altruista que, a ulls de l’Eva, no va més enllà de la bona voluntat.

No obstant això, l’Andreu desconfia d’aquesta relació incipient i li retreu a la seva amiga que s’estigui deixant enredar per un home que, malgrat haver estat víctima d’una negligència mèdica, no deixa de ser un desconegut amb unes circumstàncies complexes.

L’Eva, però, creu que aquesta ajuda puntual no escalarà fins al punt de generar cap problema. Com sempre amb el lliri a la mà. Fins i tot l’Isern al·lucina amb la situació.

| TV3

La Marina intenta posar ordre

En una segona trama, la Marina, assistent social, fa un intent de restablir la calma entre la Marta, el Salva i la Isabel. Sense deixar de banda la seva preocupació pel Joel, suggereix a la Marta i al Salva que no interfereixin tant en la convivència del noi amb la seva mare. La intenció és que mare i fill trobin el seu espai propi i puguin refer el vincle, després de tot el desgast que han patit en els darrers mesos.

Però les coses mai no són tan senzilles com semblen: la Marta i la Isabel acaben coincidint a la porta de l’institut, potser en el pitjor moment per intercanviar paraules. La Marta cada vegada està més nerviosa i la Isabel se les sap totes.

| TV3

La Gemma agraïda amb el Toni

Per altra banda, el Toni rep una invitació especial de part de la Gemma. Després d’haver-la ajudat amb la mudança, la Gemma vol agrair-li el gest i, alhora, estrenar com cal la seva nova llar a Les Planes. Així doncs, li proposa un sopar que podria suposar un moment de distensió entre tots dos.

L'Agustí s'implica amb la Cati... potser massa?

Finalment, l’Agustí s’assabenta de quelcom que el deixa perplex: gràcies a l’Eva, descobreix que el Salvatore i la seva família tenen un passat ple de conflictes i problemes. Resumint, que són mafiosos. La informació que rep és prou seriosa per fer-lo dubtar de la presència de l’italià en la vida de la Cati. A més, el fet que el Salvatore insisteixi a quedar-se a Barcelona i mostri un interès creixent per la Cati no fa més que disparar les seves sospites.

| Instagram, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 29 de gener de 2025?

L’episodi d’aquest dimecres començarà a les quatre i dos minuts de la tarda i durarà una mica més de trenta-cinc minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.