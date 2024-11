Letícia mou fitxa, Felip diu NO i s'imposa: Nou enfrontament

Els rumors de tensió al matrimoni dels Reis d'Espanya no cessen. Des de fa mesos, s'especula sobre una relació freda. Letícia i Felip VI han estat el focus de comentaris que apunten a diferències profundes sobre temes personals i institucionals.

La discussió recent sobre la DANA a València és una mostra més d'aquesta suposada bretxa. La Reina Letícia, coneguda per tenir un caràcter fort, no va dubtar a prendre una postura clara respecte a la visita. El Rei Felip VI, en canvi, va mantenir una línia més tradicional i discreta, cosa que sembla haver intensificat les diferències entre tots dos.

Una nova polèmica en relació amb la DANA

En aquesta ocasió, el viatge a les zones afectades per la DANA ha posat novament la parella al centre de la polèmica. Segons fonts properes, Letícia volia que aquesta visita es fes exclusivament amb Felip VI o, en tot cas, amb la companyia de la Princesa Leonor. La Reina veia la presència d'altres actors polítics com un obstacle per a l'impacte positiu que cercaven transmetre.

Felip VI, però, va optar per mantenir la neutralitat institucional. La seva postura va ser clara: aquest tipus de visites requereixen evitar qualsevol mena de controvèrsia. Això hauria generat un fort desacord entre tots dos, atès que Letícia considerava fonamental projectar una imatge de proximitat amb els afectats.

El moviment de la Reina

D'altra banda, la figura de la Princesa Leonor ha estat clau en les estratègies recents de la Casa Reial. La seva popularitat, especialment entre els joves, la converteix en un actiu important per a la institució.

La Reina Letícia, conscient d'aquest fenomen, va insistir que l'hereva havia de formar part per reforçar la proximitat de la monarquia amb el poble. No obstant això, el Rei Felip VI es va mantenir força ferm, preferint no incloure la Princesa Leonor en aquesta ocasió per evitar que es polititzés la imatge de la família.

Aquesta tensió no és nova; les diferències entre tots dos han estat evidents en actes públics, on el seu llenguatge corporal genera especulacions constants.

Aquesta última disputa hauria escalat fins al punt que Letícia va optar per cancel·lar alguns dels seus compromisos per centrar-se en aquesta qüestió. La reina hauria vist la negativa de Felip com un intent de minimitzar la seva opinió en decisions clau.

La visita, finalment, es desenvoluparà sota els termes del Rei. Felip VI va prioritzar mantenir un perfil baix i allunyat de possibles polèmiques polítiques. Aquesta decisió va deixar Letícia en una posició incòmoda, segons comenten propers al Palau de la Zarzuela.

La Reina hauria considerat aquesta decisió com una derrota personal en un moment on busca guanyar més protagonisme a l'agenda pública. Amb aquestes darreres diferències, la monarquia espanyola continua sent objecte de debat. Letícia i Felip VI semblen enfrontar reptes no només com a sobirans, sinó també com a parella a l'ull de l'huracà mediàtic.