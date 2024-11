Així controlaran els Borbons allò que els mitjans diguin d'ells

Al llarg dels anys, sempre hi ha hagut rumors sobre la capacitat de la Casa Reial per influir en els mitjans. Des de decisions editorials fins a campanyes d'imatge, s'ha debatut si la institució fa servir eines de control per protegir-ne la reputació. Aquestes teories han avivat l'interès públic i han generat debats sobre l'equilibri entre transparència i privadesa.

El recent anunci d'un nou procés de licitació per supervisar les informacions sobre la monarquia revifa aquestes preguntes. Tot i que és un procediment administratiu, el seu rerefons reflecteix una estratègia meticulosa de seguiment mediàtic. Aquí, analitzem les claus d'aquest concurs i les implicacions que podrien derivar-se de la seva implementació.

Un concurs públic a la recerca de control

El juliol passat, es va declarar desert un procediment de contractació per monitoritzar informacions sobre la Casa del Rei. Segons fonts properes, cap de les propostes presentades va complir els requisits establerts. Això va portar a suspendre temporalment el procés.

La Casa Reial no es va rendir; va reprendre la licitació amb nous lineaments, ampliant els seus objectius. L'empresa seleccionada ha de recopilar informació de premsa escrita, televisió, ràdio i mitjans digitals. A més, inclourà monogràfics i altres formats que variïn segons l'interès institucional.

Seguiment exhaustiu de mitjans nacionals i internacionals

El nou plec de condicions detalla la cobertura mediàtica esperada; s'exigeix incloure mencions a la premsa nacional, regional i local, així com en mitjans digitals. Per a diaris en paper, es prioritzaran aquells amb una penetració diària superior al 0,1%. Les revistes també han de complir mètriques específiques basades en estudis d'audiència.

La supervisió abastarà titulars, articles i suplements representatius del sector. A més, s'incorporaran mitjans internacionals de rellevància a l'àmbit de la Casa Reial. Aquesta amplitud de cobertura evidencia la importància que la institució atorga a la imatge pública.

El paper dels documentalistes i el format requerit

El plec exigeix la intervenció de documentalistes professionals; la seva funció serà seleccionar continguts i evitar repeticions als reports. Així mateix, els documents s'han de presentar en format PDF, amb maquetacions cuidades. Cada informe serà clar, visual i accessible per als responsables de la seva anàlisi.

Les fonts indiquen que aquesta estructuració respon a necessitats internes de la Casa Reial. Facilita l'anàlisi detallada de la cobertura mediàtica i permet identificar tendències o riscs.

Durada i possibles pròrrogues del contracte

El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues addicionals d'un any. Aquestes extensions seran obligatòries per al proveïdor si la Casa Reial ho sol·licita dos mesos abans. Aquest detall mostra la importància estratègica del servei per a la institució.

La licitació continua en procés d'avaluació. La Casa Reial cerca tancar el contracte abans de final d'any. Segons s'apunta, la implementació hauria de començar el proper 1 de gener.

La meticulosa estratègia de la Casa Reial per monitoritzar la presència mediàtica no deixa espai a la improvisació. Tot i que el procés és tècnic, no passa desapercebut per a l'opinió pública, que debat sobre els límits de la influència institucional als mitjans. Aquesta nova licitació posa damunt la taula l'etern dilema entre transparència i control en el context monàrquic.