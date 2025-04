Leonor de Borbó es rebel·la contra Letícia Ortiz: 'Hi va haver...'

per Pol Nadal

La princesa Leonor de Borbó, actualment embarcada en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano com a part de la seva formació militar, ha estat objecte d'atenció mediàtica a causa de suposades tensions amb la seva mare, la reina Letícia. Segons informacions recents, la relació entre mare i filla s'hauria vist afectada pel constant seguiment i control que Letícia exerceix sobre Leonor durant la seva travessia.

Què ha passat?

Durant els últims mesos, Leonor ha estat participant en una travessia d'instrucció a bord del Juan Sebastián Elcano, un esdeveniment significatiu en la seva preparació com a futura reina. No obstant això, informes indiquen que la reina Letícia manté un contacte freqüent amb la seva filla, arribant a realitzar múltiples trucades diàries quan el vaixell és a port. Aquest nivell de comunicació, encara que mostra una evident preocupació maternal, podria estar generant una sensació d'angoixa en la princesa, qui busca integrar-se plenament en la vida a bord juntament amb els seus companys.

A més, la publicació de fotografies de Leonor en banyador durant una escala a l'Uruguai ha afegit pressió al voltant de la princesa. Aquestes imatges, captades sense el seu consentiment, han generat un debat sobre la privacitat dels membres de la família reial i han estat motiu de preocupació tant per a Leonor com per als seus pares.

Reaccions a les xarxes socials

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès comunicats oficials respecte a les suposades tensions entre Leonor i Letícia. No obstant això, fonts properes indiquen que la reina estaria profundament preocupada pel benestar de la seva filla i l'impacte mediàtic que aquestes situacions puguin tenir en la seva formació i en la percepció pública.

D'altra banda, experts en temes de reialesa assenyalen que és fonamental permetre que la princesa experimenti la seva formació amb certa autonomia, la qual cosa contribuiria al seu desenvolupament personal i professional. La sobreprotecció, encara que benintencionada, podria ser contraproduent en aquest context.

La situació deixa clars els problemes que té la família reial a l'hora d'equilibrar la protecció de la seva privacitat amb les exigències de la vida pública. Mentre Leonor continua la seva travessia a bord de l'Elcano, queda per veure com evolucionarà la dinàmica familiar i quines mesures es prendran per garantir el seu benestar i formació adequada.