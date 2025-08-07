Laurence Debray, biógrafa del rey Juan Carlos, suelta el notición: 'Ahora quiere...'

Después de varios años fuera de España, Laurence Debray, biógrafa del rey Juan Carlos, ha revelado detalles inéditos sobre su vida y su estado actual. La escritora, cercana al rey emérito, ha publicado recientemente un artículo en el que desvela aspectos clave de su exilio y sus intenciones. Este notición ha captado la atención de los medios y ha generado numerosas reacciones.

Debray ha contado en ¡Hola! que el padre del rey Felipe planeó su salida de España con la intención de que fuera temporal. Según sus palabras, Juan Carlos partió en 2020 buscando un retiro, de apenas tres o cuatro meses, para evitar convertirse en un obstáculo para la Corona. Sin embargo, esa estrategia no salió como esperaba y su ausencia se ha prolongado mucho más tiempo del previsto.

| Europa Press

El destino elegido para su exilio fue Abu Dabi, una decisión que no se tomó a la ligera y que respondió a múltiples factores. Laurence ha explicado que, pese a considerar Portugal y Marruecos, el exmonarca eligió Emiratos Árabes por su atención médica y discreción. Su partida fue tan secreta que ni siquiera su familia más cercana tuvo conocimiento directo de sus planes hasta el último momento.

Laurence Debray expone la realidad del rey Juan Carlos en el extranjero

Durante estos años en el extranjero, Juan Carlos ha vivido momentos de aislamiento y dificultad que han quedado fuera del foco mediático. Su biógrafa revela que el rey emérito afrontó problemas de salud, la soledad en fechas señaladas y un fuerte sentimiento de incertidumbre sobre su futuro. Para sobrellevar esa situación, comenzó a cuidar su cuerpo con ejercicio diario y dieta, además de dedicar tiempo a reflexionar y a escribir sus memorias.

| Europa Press

El vínculo con su familia ha sido, según Debray, limitado y complicado. Aunque sus hijas han mantenido contacto y visitas, el exmonarca se ha sentido en ocasiones apartado y sin el apoyo deseado. Un episodio especialmente tenso fue en marzo de 2022, cuando firmó una carta de la Casa Real renunciando a vivir en la Zarzuela, en contra de sus deseos.

El rey Juan Carlos encuentra en las regatas un refugio mientras mantiene la esperanza de una reconciliación familiar

En cuanto a su vida cotidiana, el rey emérito ha encontrado en las regatas una de sus mayores satisfacciones, aunque también un recordatorio constante de lo que ha dejado atrás. Las pocas visitas a España han sido breves y sin la posibilidad de reencontrarse en familia con normalidad. La escritora ha subrayado que, pese a todo, Juan Carlos mantiene la "esperanza de una reconciliación y quiere volver a casa".

| Europa Press

Este revelador testimonio de Laurence Debray arroja luz sobre el exilio del rey Juan Carlos y cuestiona el futuro de la monarquía y su papel. Mientras tanto, la figura del rey que reinó durante décadas sigue generando interés y polémica, dejando claro que su historia aún está lejos de cerrarse.