Laura Rosel dice lo que muchos piensan sobre las consignas de Carnaval en la escuela

Estamos en Carnaval, una de las fiestas tradicionales del año. Mucha gente sale a las calles disfrazada y se une con grupos en carrozas que han sido perfectamente decoradas para la ocasión durante meses. También hay que los que siguen la fiesta desde fuera, como una semana más del año. Son estos los que ven con resignación las cosignas que se mandan desde las escuelas y que las familias deben cumplir a rajatabla.

En algunos sitios donde esta fiesta está más arraigada, incluso hay días festivos en los trabajos y en las escuelas. Los días más habituales son el viernes 28 de febrero y el lunes 3 de marzo. Uno de los dos. O ambos. La semana pasada, los padres y madres han recibido unas instrucciones que debían cumplir esta semana: ir vestido con pijama, con la cara pintada, con coletas en la cabeza... ¿Y si un niño o niña lleva el pelo corto? ¿Cuál es la alternativa? ¿El tinte?

| TV3, XCatalunya

La iniciativa gusta a muchos padres que se lo toman con diversión, pero también genera mucho rechazo, pues es una organización extra para las familias. Es el caso de la conocida periodista Laura Rosel, que ha intervenido en el programa Versió Rac1 y ha explicado que ella es contraria a estas prácticas.

Rosel ha manifestado que hay muchas familias que se preguntan qué aporta a los niños ir vestidos con pijama o de gala y no le ve la finalidad educativa. "No sé pintar caras, no sé hacer colas, no sé hacer trenzas. Gracias que preparo el táper para que desayunen", dice.

Y no solo en las escuelas o institutos. Hay muchos ayuntamientos y diferentes administraciones públicas en donde los funcionarios también aplican esta fiesta y también se visten para la ocasión.

Fechas importantes en el Carnaval de 2025

Jueves Lardero: jueves, 27 de febrero de 2025

Domingo de Carnaval: domingo, 2 de marzo de 2025

Martes de Carnaval: martes, 4 de marzo de 2025

Miércoles de Ceniza: miércoles, 5 de marzo de 2025

Por lo general, los actos festivos se concentran entre Jueves Lardero (27 de febrero) y el martes 4 de marzo, cerrándose con el tradicional “Entierro de la Sardina” el Miércoles de Ceniza (5 de marzo).

| TV3, XCatalunya

Dos de los Carnavales más importantes de Catalunya (no todos)

Carnaval de Sitges

El Carnaval de Sitges es, sin duda, uno de los más famosos y concurridos de Cataluña (e incluso de España). Se caracteriza por sus desfiles multitudinarios, el ambiente festivo en las calles y su fuerte atractivo turístico.

Fechas principales 2025: del 27 de febrero (Dijous Gras) al 5 de marzo (Dimecres de Cendra).

Desfile de la Disbauxa: suele celebrarse el domingo por la noche (en 2025, el 2 de marzo).

Desfile del Exterminio: tiene lugar el martes de Carnaval (4 de marzo) por la noche.

Enterrament de la Sardina: el miércoles (5 de marzo), con un tono más simbólico y solemne que marca el final de la fiesta.

Carnaval de Torelló

Torelló, en la comarca de Osona, celebra uno de los carnavales más originales y desenfadados de Cataluña, conocido como el “Carnaval de Terra Endins”. Destaca por tener actos festivos muy peculiares y con un punto de irreverencia.

Fechas principales 2025: la semana del 27 de febrero al 5 de marzo.

El Pullassu (jueves 27 de febrero): es el acto que da comienzo oficial al Carnaval. Es famoso por su desenfado y por la quema del “Carnestoltes” que preside la fiesta.

La Senyoreta (viernes): un desfile peculiar en el que los hombres se disfrazan de “señoritas” con humor.

Gran Rua de Carnaval (sábado o domingo): participan comparsas y carrozas de toda la comarca.

Entierro de la Sardina: el miércoles 5 de marzo.