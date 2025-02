Victoria Federica es planta

La participació de Victoria Federica en l'última temporada de ‘El Desafío’ ha generat cert enrenou. Al començament, pocs esperaven veure-la desenvolupar-se amb espontaneïtat i agilitat en les proves. No obstant això, el seu rendiment i actitud han acabat captant l'atenció de mitjans i curiosos per igual.

Aquesta nova notorietat ha suposat alguns inconvenients per a la filla de la infanta Elena. En els últims dies, s'ha sabut d'un episodi en què es va veure obligada a frenar una situació incòmoda. Pel que sembla, tot va succeir en un restaurant de Madrid que freqüenta amb relativa assiduïtat.

| Victoria Federica

Segons apunten fonts properes, Victoria Federica gaudia de la nit amb la seva parella. En un moment, es va adonar que uns comensals, situats en una altra taula, van començar a fotografiar-la sense el seu permís. Al principi, va pensar que serien preses casuals, però aviat va comprendre que l'assumpte era més seriós.

La jove va decidir llavors alçar la veu, sol·licitant que deixessin de prendre imatges. Els va recordar que estaven en un lloc privat, no en un acte públic. El dret a la intimitat, malgrat el seu cognom, també l'assisteix.

Dret a la intimitat en personatges públics

No és la primera vegada que s'enfronta a una escena similar. Fa uns mesos, una altra situació semblant va tenir lloc a Marbella, on també va exigir que deixessin de gravar-la. Encara que sigui conscient de la seva condició i de l'interès que genera, ella creu legítim delimitar el que es comparteix o no.

El succés va arribar a oïdes de la infanta Elena, preocupada per l'altercat. Mare i filla van mantenir una conversa telefònica, en la qual Victoria Federica va compartir el seu cansament davant una exposició que percep excessiva. Va explicar a la seva mare que no pot badar, ja que la segueixen en cada pas.

| Antena 3

Popularitat televisiva gràcies a El Desafío

Mentrestant, la seva participació en ‘El Desafío’ i la seva presència a les xarxes continuen donant-li popularitat. Per a uns, és un desplegament de carisma; per a altres, un excés d'exposició que contrasta amb la discreció habitual en la família. Una discreció habitual que és més de paraula que altra cosa si tenim en compte els constants escàndols de personatges com Juan Carlos I o Froilán de Marichalar. Sigui com sigui, Victoria Federica ha deixat clar que, davant la invasió del seu espai personal, no dubta a plantar-se.