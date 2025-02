'Com si fos ahir' del 10 de febrer: La Naiara topa amb la burocràcia

El capítol del proper dilluns, 10 de febrer de 2025, arriba amb canvis i tensions en tres fronts oberts que poden marcar un abans i un després en la vida dels personatges de Com si fos ahir. En primer lloc, la convivència al pis de la Sílvia i el Francesc es complica encara més perquè la Itziar no marxa i fa i desfà com vol.

Fins ara, el Francesc i la Sílvia s’havien esforçat a mantenir certa cordialitat, tot i el caràcter impulsiu de la seva companya, però la paciència comença a esgotar-se quan la Itziar hi porta un “rotllo” sense avís previ. El fet d’entrar i sortir com vol i, sobretot, la poca discreció a l’hora de convidar algú a casa, fa que tant el Francesc com la Sílvia se sentin incòmodes i trasbalsats.

Per acabar-ho d’adobar, l’endemà la Sílvia s’adona que hi ha alguna cosa estranya amb les joies de la mare de la Itziar. A l’avançament ofert per TV3 hem pogut veure com la Itziar es mirava una caixa, possiblement la de les joies. Les va robar?

La Gina, totalment enganyada

Mentrestant, la Gina experimenta un moment molt més dolç en la seva relació amb l’Àlvar. Després d’uns dies plens d’incerteses pel silenci inesperat d’ell, ara la Gina gaudeix del seu primer vol en avioneta, un regal que l’Àlvar li fa i que la deixa bocabadada.

La sensació de volar, la complicitat que comparteixen i l’emoció d’experimentar una aventura diferent fan que la Gina surti d’aquest primer vol completament enamorada de l’experiència… i de l’Àlvar. Tan feliç està que pren la decisió de portar-lo a casa seva, la qual cosa implica que la Lídia, que dormia algunes nits al seu pis, hagi de buscar-se un altre lloc o anar directe a Torelló.

La Gina també parla amb l’Eva sobre el que va passar amb el Lluís. L’Eva se sent malament però la seva amiga, molt més pràctica, considera que així ja no l’haurà de veure més. Coneixent l’Eva, segur que la cosa no acaba aquí.

La Naiara vol córrer massa

Finalment, la Naiara continua obstinada a destapar les activitats il·lícites que intueix que es fan en un bar on, segons ella, es trafica amb tota mena de substàncies. Convençuda que cal actuar, proposa als Mossos d’Esquadra que hi intervinguin immediatament. No obstant això, topa amb la realitat burocràtica: li expliquen que tot ha de seguir un protocol d’investigació, i que no es poden llençar a l’acció sense proves sòlides.

Aquesta negativa li cou, perquè se sent impotent i tem que l’assumpte s’allargui o quedi en no res. El Toni, per la seva banda, s’adona que la Naiara mostra un interès especial pel Karim, el seu company a l’Escola de Policia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 11 de febrer de 2025?

El primer episodi de la setmana de “Com si fos ahir” s’emetrà el dilluns 10 de febrer de 2025, a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada de 40 minuts i es podrà seguir en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.