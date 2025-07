Es filtra una informació delicada que Isabel Pantoja no vol que Kiko Rivera sàpiga

per Daniel H. Marín

Els enigmes que envolten Isabel Pantoja han continuat formant part de la seva llegenda i la cantant ha mantingut els seus silencis. No ha trencat aquest hermetisme excepte en comptades ocasions, només quan els titulars han creuat línies vermelles ha decidit alçar la veu i això ha permès que molts rumors hagin circulat. Tot i que el que més ha cridat l'atenció ha estat la informació que s'ha filtrat que Isabel no vol que Kiko Rivera conegui: celebrarà el seu aniversari sola.

Durant més de cinc dècades, ha estat en boca de tothom i tot indica que hi continuarà estant. El proper curs promet novetats, Isabel ha apostat per un nou rumb. Un rumb allunyat del seu fill Kiko Rivera i del soroll mediàtic que l'envolta.

Malgrat el que s'ha dit, Isabel no ha cancel·lat els seus plans, al contrari. Fonts molt properes han confirmat que el seu contracte amb la productora Mediacrest Entertainment continua vigent i no només això: ha agafat impuls.

Isabel Pantoja gravarà una sèrie sobre la seva vida amb Kiko Rivera

Aquesta productora prepara dos grans projectes sobre la seva vida. Un documental i una sèrie de ficció. Isabel hi ha estat molt implicada, ha mantingut reunions, ha aportat material i ha participat en decisions clau.

Tot i que el projecte encara és en una fase inicial, ja ha començat la recopilació de dades. S'han establert els temes a tractar i s'ha pactat el to i l'enfocament. El contracte preveu un termini de tres anys.

Primer veurà la llum el documental. S'espera per a mitjans de 2026 i després arribarà la sèrie. Dues produccions que prometen mostrar una Isabel més íntima, més humana.

Isabel Pantoja no vol que Kiko Rivera sigui al seu aniversari

Mentrestant, Isabel ha continuat distanciada dels seus fills. No ha vist el seu nét acabat de néixer, fill d'Isa Pantoja. Ha preferit mantenir-se al marge, en el seu refugi, lluny de Kiko Rivera i la seva família.

Viu en una casa de lloguer a l'exclusiva urbanització de La Finca. Allà hi ha trobat la tranquil·litat que buscava. El seu nou promotor s'ha encarregat de protegir aquesta calma perquè Isabel Pantoja es centri en el que ara li importa: la seva música.

Aquest 2 d'agost celebrarà el seu 69 aniversari. Ho farà en silenci, sense fotos, sense familiars i només amb els més propers. Isabel ha triat la intimitat, no vol que els seus fills sàpiguen que celebrarà el seu aniversari, ha optat per la calma i ha confirmat que la seva història encara no ha acabat