Isabel Serrano fa saltar les alarmes de 'La Promesa' amb una escena complicada

Isabel Serrano ha tornat a col·locar-se al centre de totes les mirades a La Promesa. El seu personatge, Leocadia, afronta una situació que amenaça de canviar el rumb de la història i que ha generat una gran expectació entre els seguidors de la sèrie.
La ficció diària de TVE s'ha consolidat com un fenomen televisiu gràcies a la seva capacitat per entrellaçar girs sorprenents, romanços impossibles i traïcions inesperades. Amb un repartiment coral i una ambientació impecable, La Promesa segueix atrapant el seu públic. Què passarà ara que la tensió sembla estar a punt d'esclatar al palau?
Leocadia pressiona amb duresa Lorenzo després de la desaparició d'Ángela
Leocadia es troba immersa en un estat de nerviosisme cada cop més difícil d'ocultar. La manca de notícies d'Ángela la turmenta i la seva paciència ha arribat al límit, fet que la porta a prendre decisions dràstiques en la seva relació amb el capità Lorenzo.
La pressió de Leocadia es materialitza en un enfrontament directe contra el militar, a qui exigeix que compleixi d'una vegada per totes la seva paraula. El capità es veurà obligat a decidir si cedeix a les demandes de Leocadia o si manté el seu hermetisme, amb conseqüències imprevisibles.
Per la seva banda, Curro, al límit de la desesperació, pren la valenta decisió de denunciar Lorenzo davant el sergent Burdina. Amb aquest pas, s'obre la possibilitat que les maniobres ocultes del capità surtin a la llum, tot i que el risc de represàlies és enorme.
La resta de trames que agiten La Promesa en l'episodi d'avui
Mentre el conflicte entre Leocadia i Lorenzo guanya força, altres personatges de La Promesa també s'enfronten als seus propis dilemes. Adriano, inquiet per la gosadia de Catalina, tem les represàlies del baró de Valladares després que aquesta s'atrevís a enviar fems al seu palau com a protesta. La reacció del noble no es fa esperar i desencadena un gir inesperat que sorprèn tothom.
En un pla personal, Simona s'obre amb Toño i li explica la dura història que va marcar la seva vida juntament amb el seu pare i el marit de Candela. El jove, impactat pel que ha escoltat, decideix reconciliar-se amb la seva mare, cosa que omple d'emoció Enora, que celebra l'enfortiment dels llaços familiars.
No falten els tocs de cruesa al palau. Santos, amb el suport de Cristóbal, aprofita cada instant per humiliar Ricardo, que no aconsegueix escapar de la seva angoixant situació. Aquest maltractament constant reforça la tensió a l'ambient i deixa entreveure que el seu patiment encara està lluny d'acabar.
En un altre front, María Fernández es desperta amb una forta ressaca que li impedeix recordar què va passar la nit anterior. La vergonya arriba quan Teresa i Samuel li expliquen en quines penoses condicions va tornar al palau, obligant-la a encarar les conseqüències del seu comportament.
L'episodi es tanca amb un nou incident inesperat. Petra, als jardins, pateix un contratemps que empitjora encara més la seva relació amb Cristóbal. La tensió acumulada entre tots dos esclata amb força i deixa clar que el seu enfrontament seguirà marcant el futur immediat de la trama.
L'episodi d'avui de La Promesa se centra en l'angoixa de Leocadia, interpretada per Isabel Serrano, i el seu enfrontament amb Lorenzo. Alhora, la resta de trames aporten girs inesperats que mantenen el ritme intens de la ficció. Serà aquest l'inici d'un canvi decisiu per al futur dels personatges?