Gent

Isabel Serrano fa saltar les alarmes de 'La Promesa' amb una escena complicada

L'actriu Isabel Serrano inquieta els seguidors de 'La Promesa' amb un gir inesperat de Leocadia, el seu personatge

per Cándido Casares

Isabel Serrano ha tornat a col·locar-se al centre de totes les mirades a La Promesa. El seu personatge, Leocadia, afronta una situació que amenaça de canviar el rumb de la història i que ha generat una gran expectació entre els seguidors de la sèrie.

La ficció diària de TVE s'ha consolidat com un fenomen televisiu gràcies a la seva capacitat per entrellaçar girs sorprenents, romanços impossibles i traïcions inesperades. Amb un repartiment coral i una ambientació impecable, La Promesa segueix atrapant el seu públic. Què passarà ara que la tensió sembla estar a punt d'esclatar al palau?

Isabel Serrano amb barret elegant i arracades, en un ambient il·luminat.
Isabel Serrano sorprendrà els fans de 'La Promesa' amb una escena clau | RTVE

Leocadia pressiona amb duresa Lorenzo després de la desaparició d'Ángela

Leocadia es troba immersa en un estat de nerviosisme cada cop més difícil d'ocultar. La manca de notícies d'Ángela la turmenta i la seva paciència ha arribat al límit, fet que la porta a prendre decisions dràstiques en la seva relació amb el capità Lorenzo.

La pressió de Leocadia es materialitza en un enfrontament directe contra el militar, a qui exigeix que compleixi d'una vegada per totes la seva paraula. El capità es veurà obligat a decidir si cedeix a les demandes de Leocadia o si manté el seu hermetisme, amb conseqüències imprevisibles.

Guillermo Serrano amb bigoti i vestit blau fosc observa Isabel Serrano de cabell fosc i brusa clara que està dreta de perfil en una sala elegant amb cortines verdes i llum càlida entrant per una finestra gran a La Promesa.
Leocadia i Lorenzo, enfrontats en el nou capítol de 'La Promesa' | RTVE

Per la seva banda, Curro, al límit de la desesperació, pren la valenta decisió de denunciar Lorenzo davant el sergent Burdina. Amb aquest pas, s'obre la possibilitat que les maniobres ocultes del capità surtin a la llum, tot i que el risc de represàlies és enorme.

La resta de trames que agiten La Promesa en l'episodi d'avui

Mentre el conflicte entre Leocadia i Lorenzo guanya força, altres personatges de La Promesa també s'enfronten als seus propis dilemes. Adriano, inquiet per la gosadia de Catalina, tem les represàlies del baró de Valladares després que aquesta s'atrevís a enviar fems al seu palau com a protesta. La reacció del noble no es fa esperar i desencadena un gir inesperat que sorprèn tothom.

Catalina amb expressió preocupada és consolada per Adriano en una habitació il·luminada. Captura de 'La Promesa'
L'Adriano tem la venjança del baró després de la imprudència de la Catalina | RTVE

En un pla personal, Simona s'obre amb Toño i li explica la dura història que va marcar la seva vida juntament amb el seu pare i el marit de Candela. El jove, impactat pel que ha escoltat, decideix reconciliar-se amb la seva mare, cosa que omple d'emoció Enora, que celebra l'enfortiment dels llaços familiars.

No falten els tocs de cruesa al palau. Santos, amb el suport de Cristóbal, aprofita cada instant per humiliar Ricardo, que no aconsegueix escapar de la seva angoixant situació. Aquest maltractament constant reforça la tensió a l'ambient i deixa entreveure que el seu patiment encara està lluny d'acabar.

En un altre front, María Fernández es desperta amb una forta ressaca que li impedeix recordar què va passar la nit anterior. La vergonya arriba quan Teresa i Samuel li expliquen en quines penoses condicions va tornar al palau, obligant-la a encarar les conseqüències del seu comportament.

L'episodi es tanca amb un nou incident inesperat. Petra, als jardins, pateix un contratemps que empitjora encara més la seva relació amb Cristóbal. La tensió acumulada entre tots dos esclata amb força i deixa clar que el seu enfrontament seguirà marcant el futur immediat de la trama.

Petra amb els cabells canosos recollits, vestida amb un uniforme de minyona antic en una casa elegant. Captura de 'La Promesa'
Petra protagonitza un nou enfrontament al palau amb Cristóbal | RTVE

L'episodi d'avui de La Promesa se centra en l'angoixa de Leocadia, interpretada per Isabel Serrano, i el seu enfrontament amb Lorenzo. Alhora, la resta de trames aporten girs inesperats que mantenen el ritme intens de la ficció. Serà aquest l'inici d'un canvi decisiu per al futur dels personatges?

