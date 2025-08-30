Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger, incapaços de fer el pas: 'Encara no hi ha data'

Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger travessen un moment carregat de dubtes respecte al seu esperat retorn a Espanya. El que semblava un estiu de gaudi i tranquil·litat s'ha convertit en una incògnita que, per ara, segueix sense resoldre's. Tot i que l'artista havia preparat fins al més mínim detall de la seva estada, encara no existeix data perquè el matrimoni pugui complir aquest desig.
L'entorn més proper al cantant assegura que la decisió no depèn de manca de voluntat, sinó de circumstàncies alienes al seu control. Mentre els rumors es multipliquen, molts es pregunten què ha frenat l'artista i la seva esposa. Què hi ha darrere d'aquesta espera que manté en suspens els seus seguidors?
Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger retarden el seu viatge per un motiu important
No és cap secret que Julio Iglesias sempre ha sentit una connexió especial amb Galícia, la terra del seu pare. Aquesta unió emocional es va reforçar quan va adquirir fa uns mesos una finca de somni al concello de Piñor. Es tracta d'una propietat valorada en quatre milions d'euros que simbolitza un homenatge a les seves arrels familiars.
En un principi, tot apuntava que aquest estiu seria l'ocasió perfecta per estrenar la nova llar, envoltat de records i natura. Veïns i coneguts esperaven amb il·lusió el moment de veure'l recórrer les terres gallegues. Tanmateix, un gir inesperat ha alterat tots aquests plans, sumant incertesa a una decisió que semblava presa.
La realitat és que Julio Iglesias ha decidit posposar el seu retorn a Galícia per una raó tan delicada com comprensible. Segons van confirmar Paloma García-Pelayo i Beatriz Cortázar a Y ahora Sonsoles, els incendis que assoten la regió han canviat completament els seus plans.
"No vindrà aquest agost. La seva casa és a uns 25 quilòmetres d'un dels focus dels incendis de Galícia. Està perfectament al corrent de tot el que està passant", va assenyalar García-Pelayo, al·legant que Julio Iglesias ha preferit ser prudent.
Beatriz Cortázar va afegir més detalls sobre aquesta situació, assegurant que "la seva intenció continua sent venir, però això el té molt preocupat. És una casa que està llesta per viure-hi. De fet, ja hi ha gent i servei allà que l'estaven esperant amb dia i hora a l'agost".
De fet, van informar que Miranda Rijnsburger va viatjar a Espanya al juny amb el propòsit d'avaluar la situació en persona. Segons va explicar Cortázar, "la idea era que fos ella mateixa qui s'hi acostés per supervisar que tot estava bé, però, davant el problema de trens i carreteres, han decidit posposar-ho". La seva presència va evidenciar que l'interès de Julio i Miranda per instal·lar-se aquest estiu era real, tot i que la natura acabés imposant altres prioritats.
Una espera condicionada per la seguretat de Julio Iglesias
Més enllà de la il·lusió, la decisió de Julio Iglesias també està marcada per qüestions de seguretat i salut. Als 80 anys, cada viatge requereix una planificació minuciosa, cosa que els incendis dificulten enormement. Paloma García-Pelayo va insistir que "es troba bé", però que "ja necessita viatjar amb tot planificat".
La periodista va destacar a més que "encara no hi ha data planificada perquè volen que tot estigui resolt, però ell vol venir". Les seves paraules deixen palès que no es tracta d'un adeu definitiu a Galícia, sinó d'un ajornament fins que l'escenari sigui segur.
L'immoble, que simbolitza un vincle emocional amb la seva infància i amb el seu pare, és un projecte que Julio Iglesias no vol abandonar. "Vol ser-hi i està desitjant venir, però no ha pogut", va concloure García-Pelayo, transmetent la frustració i la nostàlgia de l'artista davant aquesta espera forçada.
Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger segueixen amb la il·lusió intacta de tornar a Galícia, tot i que encara no existeixi una data confirmada. Els incendis han obligat el matrimoni a posposar els seus plans, prioritzant la seguretat i l'organització. La incògnita ara és si el setembre serà el mes en què l'artista compleixi el seu desig de tornar a la terra del seu pare.