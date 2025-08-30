Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, incapaces de dar el paso: 'Todavía no hay fecha'

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger atraviesan un momento cargado de dudas respecto a su esperado regreso a España. Lo que parecía un verano de disfrute y tranquilidad se ha convertido en una incógnita que, por ahora, sigue sin resolverse. Aunque el artista había preparado hasta el más mínimo detalle de su estancia, todavía no existe fecha para que el matrimonio pueda cumplir ese deseo.

El entorno más cercano al cantante asegura que la decisión no depende de falta de voluntad, sino de circunstancias ajenas a su control. Mientras los rumores se multiplican, muchos se preguntan qué ha frenado al artista y a su esposa. ¿Qué hay detrás de esta espera que mantiene en vilo a sus seguidores?

| Instagram, @julioiglesias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger retrasan su viaje por un motivo importante

No es un secreto que Julio Iglesias siempre ha sentido una conexión especial con Galicia, la tierra de su padre. Esa unión emocional se fortaleció cuando adquirió hace unos meses una finca de ensueño en el concello de Piñor. Se trata de una propiedad valorada en cuatro millones de euros que simboliza un homenaje a sus raíces familiares.

En un principio, todo apuntaba a que este verano sería la ocasión perfecta para estrenar el nuevo hogar, rodeado de recuerdos y naturaleza. Vecinos y allegados aguardaban con ilusión el momento de verle recorrer las tierras gallegas. Sin embargo, un giro inesperado ha alterado todos esos planes, sumando incertidumbre a una decisión que parecía tomada.

La realidad es que Julio Iglesias ha decidido posponer su regreso a Galicia por una razón tan delicada como comprensible. Según confirmaron Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, los incendios que azotan la región han cambiado por completo sus planes.

| CRTVG

"No va a venir este agosto. Su casa está a unos 25 kilómetros de uno de los focos de los incendios de Galicia. Está perfectamente al tanto de todo lo que está ocurriendo", señaló García-Pelayo, alegando que Julio Iglesias ha preferido ser prudente.

Beatriz Cortázar añadió más detalles sobre esta situación, asegurando que "su intención sigue siendo venir, pero esto le tiene muy preocupado. Es una casa que está lista para vivir. De hecho, ya hay gente y servicio allí que le estaban esperando con día y hora en agosto".

De hecho, informaron que Miranda Rijnsburger viajó a España en junio con el propósito de evaluar la situación en persona. Según explicó Cortázar, "la idea era que fuera ella misma la que se acercara para supervisar que todo estaba bien, pero, ante el problema de trenes y carreteras, han decidido posponerlo". Su presencia evidenció que el interés de Julio y Miranda por instalarse este verano era real, aunque la naturaleza acabara imponiendo otras prioridades.

Una espera condicionada por la seguridad de Julio Iglesias

Más allá de la ilusión, la decisión de Julio Iglesias también está marcada por cuestiones de seguridad y salud. A sus 80 años, cada viaje requiere una planificación minuciosa, algo que los incendios dificultan enormemente. Paloma García-Pelayo insistió en que "se encuentra bien", pero que "ya necesita viajar con todo planificado".

La periodista destacó además que "todavía no hay fecha planificada porque quieren que esté todo resuelto, pero él quiere venir". Sus palabras dejan patente que no se trata de un adiós definitivo a Galicia, sino de un aplazamiento hasta que el escenario sea seguro.

| Europa Press

El inmueble, que simboliza un vínculo emocional con su infancia y con su padre, es un proyecto que Julio Iglesias no quiere abandonar. "Quiere estar allí y está deseando venir, pero no ha podido", concluyó García-Pelayo, transmitiendo la frustración y la nostalgia del artista ante esta espera forzada.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger siguen con la ilusión intacta de regresar a Galicia, aunque todavía no exista una fecha confirmada. Los incendios han obligado al matrimonio a posponer sus planes, priorizando la seguridad y la organización. La incógnita ahora es si septiembre será el mes en el que el artista cumpla su deseo de volver a la tierra de su padre