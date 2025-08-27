El personatge d’un mític programa de TV3 que no sabies que va fer Xavier Graset

La Televisió de Catalunya fa més de quaranta anys que està en antena. Durant aquestes quatre dècades hi ha passat de tot. Programes que han tingut més èxit i programes que són fàcils d'oblidar. Segur que tots vosaltres teniu al cap alguna sèrie o algun programa d'entreteniment que us ha marcat. Avui posarem un exemple d'un d'aquests que molts coneixereu, principalment, els que ja teniu una edat.
El presentador era Antoni Bassas i s'emetia els divendres a la nit. 'Aquest any cent' es va emetre el 1999 i recordava els primers cent anys d'història del FC Barcelona. No existia Ronaldinho. Ni Leo Messi, ni el Barça de Guardiola. Ni les dues èpoques de Joan Laporta. Es parlava del Barça de Ramallets, de Kubala o de Johan Cruyff. El més recent era el Dream Team de Koeman, Bakero i Stoichkov.
El format consistia en una entrevista a un personatge històric. Un membre de la directiva o un jugador ja retirat. També hi havia espai per a l'entreteniment, on un jove Xavier Graset, infiltrat entre el públic com Jordi Évole de 'Follonero', interpretava personatges. En aquesta ocasió, compartim amb vosaltres un moment de 'Manolo'.
El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i tothom ha comentat el mateix. Les múltiples facetes de Xavier Grasset, des de l'humor d''El Terrat' i Andreu Buenafuente, fins a la seriositat informativa del 324.
Aquest any Cent
L'any 1999 TV3 va emetre un programa molt especial titulat. Aquest any, cent!, concebut per commemorar el centenari del FC Barcelona. La cadena catalana va voler celebrar els cent anys d'història del club blaugrana amb un format televisiu amb entrevistes i entreteniment.
L'espai es plantejava com una revisió amena i alhora profunda del passat i present del club. Incorporava testimonis de personalitats vinculades a l'entitat i recuperava imatges històriques de gran valor.
L'encarregat de conduir el programa va ser el periodista Antoni Bassas, una de les veus més reconegudes de TV3 en aquella època. La seva tasca va ser àmpliament elogiada. Gràcies a la seva participació en aquest any, cent! va rebre el Premi al millor periodista esportiu. Bassas no va estar sol en el projecte. També hi havia Xavier Bosch, que va idear, escriure i dirigir el format juntament amb Bassas i Eduard Boet.
La intenció era dotar el programa d'un estil àgil i proper, capaç d'enganxar tant els aficionats més veterans, però també les noves generacions que volien conèixer la història del club.
Un dels elements més recordats del programa va ser la seva sintonia original. Va ser composta pel músic català Pep Sala, molt popular per la seva trajectòria amb Sau. La seva música dotava l'espai d'una identitat pròpia i ajudava a reforçar el caràcter commemoratiu i festiu de la proposta.
L'emissió d'Aquest any, cent!, es va produir a cavall entre finals de 1998 i l'any 1999, coincidint amb les celebracions oficials del club. En cada entrega s'abordaven diferents aspectes de la història blaugrana, des dels seus orígens fins als èxits més recents de l'època. En aquest sentit, el programa va contribuir a difondre una visió més àmplia del FC Barcelona com a club poliesportiu. I també com a símbol d'identitat catalana.