El jugador del Barça que va ser pare al març però no s'ha sabut fins ara: Motiu

El porter del FC Barcelona, Iñaki Peña, va sorprendre recentment els seus seguidors revelant una notícia personal molt especial que, fins ara, havia romàs en la més absoluta discreció: ha estat pare d'un nen nascut al març. No obstant això, no va ser fins aquest dilluns quan el futbolista va decidir compartir públicament algunes imatges del seu petit, generant tendresa i sorpresa entre els seus seguidors.

Aquesta temporada no ha estat precisament fàcil per a Peña, qui va començar sent titular indiscutible a la porteria del Barça després de la lesió de l'alemany Marc-André Ter Stegen. Però poc després, el polonès Wojciech Szczęsny va prendre el relleu sota pals, relegant el porter alacantí a la banqueta des del passat 18 de gener, data en què va disputar els seus últims minuts oficials.

Un naixement marcat per la discreció

El naixement del petit va arribar en un moment especialment delicat per al porter blaugrana. Només uns dies abans, Peña havia patit la trista pèrdua del seu pare, un fet que va condicionar clarament la manera en què el jugador va decidir gestionar la seva alegria i dolor simultàniament. Per respecte a la memòria del seu pare i al seu propi procés de dol, va decidir mantenir en privat l'arribada del seu primer fill juntament amb la seva parella Claudia.

| FCB

Encara que Claudia sí que va compartir algunes imatges del nadó fa pocs dies, no va ser fins aquest inici de setmana crucial per al Barça quan el mateix Iñaki va decidir revelar al món la feliç notícia, publicant a les seves xarxes socials un missatge acompanyat de fotografies entranyables del seu petit. "April dump", va escriure Peña, compartint imatges capturades durant abril, destacant especialment una fotografia tendra del peu esquerre del seu fill.

Setmana clau i amulet especial

El moment escollit per Iñaki Peña no podria ser més simbòlic per a l'afició culé. Coincidia amb la setmana decisiva en què el Barça enfrontava l'Inter a la recerca de la final de Champions i un vital matx a LaLiga davant el Real Madrid. Encara que finalment els blaugranes van quedar eliminats a Europa, el gest del porter va ser vist com un símbol positiu i d'esperança per als aficionats.

A més, la imatge del peu esquerre del nen no va passar desapercebuda i s'ha interpretat com un simpàtic i optimista amulet, just quan el Barça més necessita bones notícies i energies renovades per afrontar el tram final de la temporada.

Futur incert per a Peña

A nivell professional, la situació del porter sembla menys clara. Amb poques oportunitats per demostrar el seu talent i Szczęsny fermament assentat com a titular, diversos rumors apunten a una possible sortida de Peña del Barça aquest proper estiu. De moment, però, Iñaki Peña viu plenament la seva recent paternitat, un esdeveniment que, més enllà del terreny esportiu, ha omplert d'alegria la seva vida personal en uns mesos complicats.