Gir de 180 graus en la vida de Jessica Bueno després de deixar Luitingo

per Mireia Puig

Jessica Bueno, reconeguda model i figura mediàtica, ha experimentat recentment una sèrie de canvis significatius en la seva vida personal i professional. Després de la seva ruptura amb el cantant Luitingo, la sevillana ha decidit fer un gir de 180 graus, enfocant-se en nous projectes i desafiaments que marquen una nova etapa en la seva trajectòria.​

La relació ha durat poc més d'un any

La relació entre Jessica Bueno i Luitingo, que va començar a finals de 2023 durant la seva participació a 'Gran Hermano VIP 8', va arribar a la seva fi fa poques setmanes. Tots dos van anunciar la separació a través d'un comunicat conjunt a les seves xarxes socials, on van expressar que, malgrat haver lluitat pel seu amor, les circumstàncies els havien superat i van decidir prendre camins separats.​

No obstant això, el que semblava una ruptura amistosa va prendre un gir inesperat quan, durant una entrevista al programa '¡De Viernes!', Jessica va escoltar uns àudios privats en què Luitingo parlava en termes negatius sobre ella i els seus fills. La model es va mostrar visiblement afectada, manifestant la seva sorpresa i dolor davant les paraules de la seva exparella.​

| YouTube

Aquest incident va generar una gran controvèrsia a les xarxes socials i mitjans de comunicació, posant en el focus la privacitat i ètica de difondre converses personals sense consentiment. Luitingo, per la seva banda, va trencar el seu silenci i va expressar que tant ell com la seva família estaven "rebentats" pel que va succeir, reconeixent que es tractava d'un moment complicat per a tots.​

Reaccions

Després del rebombori mediàtic, Jessica Bueno va decidir centrar-se en el seu benestar i en nous projectes professionals. La model va anunciar amb il·lusió la seva incorporació com a col·laboradora al programa '¡De Viernes!', on participarà setmanalment comentant el reality 'Supervivientes'. Aquesta nova faceta li permet tornar a la televisió i compartir la seva experiència, ja que ella mateixa va ser concursant de 'Supervivientes' el 2011.​

En les seves xarxes socials, Jessica va agrair el suport rebut i va expressar el seu entusiasme per aquesta nova etapa: "Gràcies de cor per tots els vostres missatges, les vostres paraules d'afecte i abraçades, em arriben des de la distància. El millor de la nit ha estat la meva primera experiència com a col·laboradora de 'Supervivientes', podreu veure'm en més ocasions comentant el reality i amb la millor actitud".​

D'altra banda, Luitingo també s'ha pronunciat sobre la situació, reconeixent la dificultat del moment i demanant respecte per a tots dos. En declaracions exclusives al programa 'Tardear', el cantant va admetre que està travessant un moment "complicat" i que, encara que no és fàcil, està decidit a seguir endavant.​

La ruptura i els esdeveniments posteriors han generat un ampli debat a les xarxes socials, on els seguidors de tots dos han expressat opinions dividides. Mentre alguns mostren el seu suport a Jessica en aquesta nova etapa, altres qüestionen l'exposició mediàtica d'assumptes personals i l'ètica de difondre converses privades.

Enmig d'aquesta controvèrsia, Jessica Bueno ha optat per enfocar-se en la seva carrera i en el benestar dels seus fills, mostrant una actitud resilient i positiva davant els desafiaments que afronta. El seu retorn a la televisió marca un nou capítol en la seva vida, on busca reinventar-se i seguir creixent professionalment.​