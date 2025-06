'Com si fos ahir' 30 de juny: La jugada del Bernat per intentar tornar amb la Patri

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 30 de juny arriba marcat per tensions màximes a la cuina, estratègies sentimentals i la lluita per la veritat a l’institut.

L’Eugeni, després d’haver perdut la confiança en la Itziar arran dels seus últims errors i problemes personals, decideix donar-li una última oportunitat per demostrar que pot fer bé les coses a la cuina de l’hotel. Però la pressió, l’ansietat i la falta d’estabilitat emocional de la Itziar fan que la situació s’acabi descontrolant.

El caos s’apodera de la cuina: plats que no surten a temps, errors d’organització i un ambient insostenible deixen en evidència que la Itziar no està passant pel seu millor moment. Aquesta crisi pot tenir conseqüències greus per al seu futur laboral, i també podria ser el toc d’alerta definitiu perquè algú de l’equip intervingui o perquè la Itziar mateixa decideixi buscar ajuda. La situació és molt complicada ja que la Lorena no ha jugat net. Ella li va donar la droga a la Itziar i ella li ha dit tot a l’Eugeni.

L'enèsima jugada del Bernat per manipular i controlar la Patri... malgrat que ella el va deixar

Mentrestant, la Patri i el Bernat han tallat la relació. Malgrat que ja no estan junts, el Bernat no es dona per vençut i busca una nova estratègia per tornar a acostar-se a la Patri. Amb el seu estil habitual de manipulació subtil, intentarà recuperar la seva confiança o, com a mínim, mantenir un vincle que li permeti seguir tenint control sobre la noia. Ho intentarà a través del Valeri, de qui s’ha guanyat la confiança.

El Quique continua amb el lliri a la mà però, per sort, la Noe pren mesures

Al mateix temps, a l’institut, el Bolaños intensifica el seu joc brut contra el Quique, disposat a tot per frenar la seva candidatura a la direcció. Parla amb el Ximo, li demana disculpes i està disposat a implementar el seu sistema. El Ximò caurà a la trampa?

No obstant això, la Noe, sempre fidel al Quique i compromesa amb la justícia, aconsegueix una petita victòria que podria ser determinant per fer caure el Bolaños. A l’avançament ofert després del capítol d’avui es veu com parla amb la noia a qui el Bolaños va plagiar el llibre. Però la noia no s’acaba de decidir i està preocupada pel cost de l’advocat si decideix denunciar el professor.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 30 de juny de 2025?

El primer episodi de la setmana de 'Com si fos ahir' començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.