Helena Garcia Melero coneix dos bessons que parlen 26 idiomes: la seva reacció

Helena García Meleroo va viure un d'aquells moments televisius que, sense buscar-ho, es converteixen en tendència. Aquest divendres, al plató de Tot es mou, la presentadora va quedar bocabadada en conèixer els germans Matthew i Michael Youlden, dos joves britànics que dominen 26 idiomes i que van explicar en directe com van aprendre el català.

Feia anys que la periodista catalana construeix confiança en la seva audiència amb el seu estil proper i professional. Però aquesta vegada no va poder contenir el seu astorament. “A veure, com pot ser? Sou normals? Increïble”, va exclamar entre rialles i admiració. L'audiència va presenciar com Melero es rendia davant el talent sense precedents d'aquests bessons, coneguts a xarxes com els “Superpolyglotbros”.

L'entrevista sorprenent i el seu origen a xarxes

La notícia va saltar primer a les xarxes socials i a blogs dedicats a la televisió. Els Youlden, residents al Regne Unit, van relatar que des dels 8 anys viatgen i aprenen l'idioma local, quelcom que va començar a les seves vacances a Grècia o Lanzarote. A Twitter i TikTok el seu cas s'ha fet viral i han rebut multitud de felicitacions.

A Tot es mou, programa d'actualitat on s'aborden temes socials i culturals, els germans van parlar amb fluïdesa de català, èuscar, turc, grec, alemany, irlandès... fins a completar una llista de 26 llengües, fins i tot amb un idioma inventat entre ells: l'“umeri”.

Helena va aprofitar per remarcar que parlaven català amb un accent impecable i va demanar aplaudiments per la seva sensibilitat i esforç per aprendre una llengua com la nostra.

“El català també importa”: declaracions que commouen

Matthew i Michael van destacar a l'entrevista que la seva llar és multilingüe: tot i que parlen en anglès a casa, reconeixen la importància de valorar les llengües minoritàries. “Per a nosaltres és molt important el cas del català. La gent sempre diu que l'anglès és molt important, per als negocis, però el català també importa”, van confessar.

Queda clar que tothom pot aprendre català

La trobada entre Helena i els Superpolyglotbros encabeça diverses ensenyances. Primer, que aprendre idiomes des de la infància obre portes aprenent i respectant l'altre. Segon, que llengües com el català poden (i han de) continuar presents.

Unes imatges que són un cop dur a tots aquells que fa cinquanta anys que viuen a Catalunya i no saben dir ni bon dia.