Judit Mascó se muerde la lengua al hablar de Demi Moore: 'No te...'

​En una reciente entrevista en el programa 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez, la reconocida modelo y presentadora catalana Judit Mascó compartió sus reflexiones sobre la presión estética y el envejecimiento en el mundo de la moda y el espectáculo. Con 55 años y una carrera que la ha llevado desde las pasarelas internacionales hasta la televisión, Mascó abordó temas sensibles relacionados con la imagen y la autoestima.​

¿Qué ha pasado?

Durante la conversación, Henar Álvarez mencionó a la actriz Demi Moore, de 62 años, destacando su apariencia juvenil y cuestionando si los esfuerzos por mantener una imagen perfecta valen la pena. Ante esto, Mascó expresó su punto de vista sin referirse directamente a Moore, pero dejando clara su postura sobre los excesos en la búsqueda de la eterna juventud.​

| @juditmasco

"Mi opinión es que ese camino de los excesos no te lleva a nada bueno", afirmó la modelo. Destacó la importancia de trabajar en la autoestima y aceptar el paso del tiempo como algo natural y hermoso. "No es malo aparentar edad. Cuando veo fotos en las que no se distingue quién es la madre y quién es la hija, me da un poco de vergüenza; no es natural ni lógico", añadió.​

Estas declaraciones de Mascó ponen de relieve la presión que muchas mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, sienten por mantener una apariencia juvenil, a menudo recurriendo a procedimientos estéticos que pueden alterar su identidad.​

Una entrevista con mucho impacto

La entrevista ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Muchos usuarios han aplaudido la sinceridad de Mascó y su defensa de la belleza natural y la aceptación del envejecimiento. Algunos han señalado que sus palabras invitan a una reflexión sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad y la industria.​

| Canva

Por otro lado, hay quienes interpretan sus comentarios como una crítica indirecta a figuras públicas que han optado por intervenciones estéticas para mantener una apariencia juvenil. Aunque Mascó no mencionó nombres específicos, la alusión a fotografías en las que es difícil distinguir entre madre e hija ha llevado a especulaciones sobre a quiénes podría referirse.​

Es importante destacar que, aunque la modelo expresó su opinión personal, también reconoció la presión que existe en su profesión por mantener una imagen determinada. Sin embargo, enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio y no caer en excesos que puedan afectar la salud física y emocional.