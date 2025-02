Judit Mascó: La dedicatòria d'amor més bonica al seu marit

per Sergi Guillén

En un món on les relacions semblen més efímeres, la història d'amor entre la model catalana Judit Mascó i l'advocat Eduard Vicente destaca com un exemple de compromís i afecte. Amb gairebé quatre dècades junts, 39 anys com a parella i 32 de matrimoni, el seu vincle s'ha enfortit amb el temps, convertint-se en una referència d'amor veritable.

L'inici d'una història eterna

Judit i Eduard es van conèixer el 1984, quan ella tenia només 15 anys i ell era amic del seu germà Benjamí. Des d'aquella primera trobada, va sorgir una connexió especial que, amb el temps, es va transformar en una relació sòlida i plena de complicitat. Després de diversos anys de festeig, la parella va contreure matrimoni el 1993 en una cerimònia íntima a l'ermita del castell de Sant Lluís de Rístol, a Viladecavalls.

Una família unida per l'amor i els valors

Al llarg de la seva vida en comú, Judit i Eduard han format una bonica família amb quatre filles: María, Paula, Romitha i Clara. María, la gran, nascuda el 1998, ha seguit els passos de la seva mare en el món de la moda.

| Instagram

Paula va arribar l'any 2000, i el 2003, la parella va adoptar Romitha, una nena haitiana de 18 mesos, complint el desig de Judit d'adoptar. Finalment, el 2006, va néixer Clara, la benjamina de la família.

El secret d'un amor que perdura

Recentment, Judit va compartir una reflexió sobre la seva relació amb Eduard, destacant les diverses claus que han mantingut viva la flama del seu amor durant tants anys. En col·laboració amb la joieria 'Vidal & Vidal', la model va obrir la seva "caixa de records" i va expressar:

"Un amor durador és una cursa de fons! Demana afecte, paciència i també molta alegria. Ah! I bona comunicació i millor sentit de l'humor. Al final és 'connectar' per seguir triant-nos i gaudir de la vida junts..."

Aquestes paraules reflecteixen la importància que ambdós atorguen a la comunicació, la paciència i l'alegria compartida. La idea de "seguir triant-se" dia a dia és, sens dubte, una de les claus del seu èxit com a parella.

Renovant vots: una mostra de compromís

El 2013, per celebrar els seus vint anys de matrimoni, Judit i Eduard van decidir renovar els seus vots en una cerimònia molt senzilla però plena de significat. Per a l'ocasió, la model va optar per lluir el mateix vel que va portar en el seu casament original, simbolitzant la continuïtat i gran solidesa de la seva unió. Aquest gest va reafirmar el seu compromís mutu i la fortalesa de la seva relació al llarg del temps.

Al llarg dels anys, Judit ha destacat en diverses entrevistes l'admiració i respecte mutu que comparteixen. En una conversa, va mencionar: "Amb ell he passat el bo i el dolent. Compartim tot; és una persona de molta confiança, amb qui vull estar ara i sempre".

Aquestes paraules reflecteixen la profunda connexió i confiança que existeixen entre ambdós, elements fonamentals per a una relació duradora.