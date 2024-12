Joan Carles I va confirmar a Bárbara Rey el nom de dos de les seves amants

per Iker Silvosa

El romanç entre Juan Carlos I i Bárbara Rey s'ha convertit en un dels culebrons més grans de la premsa rosa en els últims anys. La relació entre el llavors monarca i la vedette ha estat objecte d'innombrables especulacions i titulars. Recentment, Bárbara Rey ha decidit trencar el seu silenci i oferir detalls inèdits sobre el seu enllaç amb el rei emèrit.

En una entrevista concedida a Telecinco, al programa ¡De Viernes!, Bárbara Rey va revelar que sap del cert el nom de dues de les amants de Juan Carlos I: Marta Gayà i Nadiuska. Segons la vedette, durant la seva relació amb el monarca, aquest li va confessar el seu vincle amb Marta Gayà, una decoradora mallorquina nascuda el 1949, coneguda per la seva discreció i lleialtat. Marta Gayà prové d'una família acomodada de Mallorca i la relació amb el rei Juan Carlos I es va mantenir a l'ombra durant molts anys.

A més, Bárbara Rey va esmentar Nadiuska, una actriu alemanya nascuda el 1952 que va desenvolupar gran part de la seva carrera a Espanya. Nadiuska va ser un mite eròtic als anys 70 i 80, però la seva vida va prendre un gir tràgic, portant-la a viure en un psiquiàtric. "He conegut dues persones que li van comentar a una amiga meva que sabia que estava amb el rei i jo em vaig adonar que la noia que li ho havia explicat havia dit era veritat, perquè jo sabia que en tenia", va dir Bárbara Rey sobre perquè coneixia la identitat d'aquesta segona amant.

Durant l'entrevista, Bárbara Rey també va compartir detalls sobre la seva pròpia relació amb Joan Carles I. Va afirmar que les seves trobades eren freqüents, sempre que les agendes de tots dos ho permetien. Tot i això, ha destacat que el monarca no era generós amb ella, esmentant que mai va tenir el detall d'enviar-li flors i que, en comptades ocasions, li va regalar alguna polsera o talls de vestit de seda portats de la Xina, però poc més.

| MiTele

No hi va haver romanç, només relacions carnals

La vedette també va abordar els rumors sobre altres possibles amants del rei. Encara que se li va esmentar a Sandra Mozarowsky, Bárbara Rey va assegurar que Juan Carlos I mai li va confirmar aquesta relació. No obstant això, sí que va tenir coneixement d'altres esforços del monarca durant el seu temps junts, identificant certs senyals al seu cos que només algú íntim podria reconèixer.

Aquestes revelacions han revifat l'interès mediàtic en les suposades relacions extramatrimonials de Juan Carlos I. La figura de Marta Gayà ha estat especialment destacada, descrivint-la com una de les dones més importants a la vida del rei emèrit, coneguda per la seva discreció i lleialtat. D'altra banda, la tràgica història de Nadiuska ha tornat a sortir a la llum, recordant el seu ascens a la fama i el posterior declivi, que la va portar a viure en un centre psiquiàtric.

"Les ganes sexuals que pogués tenir les satisfeia amb mi. Jo sempre que ho veia, mai m'anava súper feliç ni súper contenta, sabia perfectament que no hi havia res més que això. Jo creia que tenia un cert afecte cap a mi, mai no ho va saber demostrar", va sentenciar.