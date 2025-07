Josep Julien, Marcos a 'Com si fos ahir', al·lucina amb el que li ha passat en un bar

L'actor Josep Julien, reconegut pel seu paper de Marcos a Com si fos ahir, ha protagonitzat un altercat inesperat en un bar de Barcelona. El que havia de ser un moment plàcid d'esbarjo es va convertir en motiu de queixa pública per part de l'intèrpret, que no va dubtar a fer sentir la seva veu de protesta després d'un tracte que va considerar “indignant”.

La decepció a la terrassa

Segons ha relatat l'actor a les seves xarxes socials, l'incident es va produir un dissabte al matí, en una zona cèntrica de Barcelona. Julien es va acostar a una terrassa per prendre un cafè amb llet, però la resposta del cambrer va ser contundent: “No servim cafès, només begudes embotellades”. La negativa va sorprendre l'actor, que assegura no haver rebut una explicació raonable. “Tot té un límit”, va escriure, afegint que aquesta no era la primera vegada que vivia una situació similar.

En to irònic, Josep Julien va recordar l'esperit de col·laboració viscut durant la pandèmia, quan els establiments apel·laven al suport mutu: "On ha quedat aquell ‘entre tots ho farem tot’?", va insistir. El seu missatge va ressonar ràpidament entre els seus seguidors.

Reaccions a les xarxes i suport popular

La contundent publicació de Julien va provocar un rebombori immediat a les xarxes socials. Entre els múltiples comentaris, destaquen certs testimonis d'indignació compartida: “Un dissabte a les onze del matí vaig demanar un cafè amb llet i em van dir que no, que només braves. No hi he tornat mai més”

“Llibre de reclamacions i després en parlem”, comentaven altres.

El tema fins i tot va arribar a recollir consells sobre com procedir legalment o formalitzar queixes al llibre oficial del bar. Aquell gest de solidaritat que l'hostaleria clamava durant els pitjors moments de la pandèmia va ser invocat per diversos usuaris, en línia amb la crítica de l'actor.

Josep Julien a l'escenari i a la pantalla

Més enllà d'aquest episodi, Josep Julien es troba en un moment creatiu destacat. Recentment, ha tornat als escenaris amb l'obra La reina lloba, que s'estrenarà el febrer de 2026 al Teatre Nacional. També ha participat en projectes anteriors com La dona sense cor, on va exercir de director. Paral·lelament, la seva faceta com a Marcos a Com si fos ahir li ha valgut l'estima de l'audiència i els mitjans.

Gràcies a la seva trajectòria sòlida, l'actor no dubta a alçar la veu quan creu que hi ha un atropellament. En aquesta ocasió, ha convertit el que aparentment era anecdòtic en una crida d'alerta sobre el tracte al client.

El missatge darrere del cafè

Aquest altercat no només ha estat viral: Josep ha convertit la seva queixa en una petita reivindicació. Més enllà d'exigir respecte en el tracte diari, l'intèrpret ha aconseguit que molts reflexionin sobre les condicions en què la clientela és rebuda. En un moment en què l'hostaleria es recupera de diverses crisis, la reclamació ha estat presa com un recordatori necessari.

La història podria semblar menor, però resumeix una preocupació generalitzada: la qualitat de l'atenció. Mentrestant, l'actor —que torna aviat al teatre i segueix conquerint audiències a TV3— ha apuntat que un cafè hauria d'anar més enllà de la transacció, apel·lant a la cortesia.