Josep Julien, Marcos en 'Com si fos ahir', flipa con lo que le ha pasado en un bar

El actor Josep Julien, reconocido por su papel de Marcos en Com si fos ahir, ha protagonizado un altercado inesperado en un bar de Barcelona. Lo que iba a ser un apacible momento de esparcimiento se convirtió en motivo de queja pública por parte del intérprete, quien no dudó en hacer sonar su voz de protesta tras un trato que consideró “indignante”.

El desencuentro en la terraza

Según ha relatado el actor en sus redes sociales, el incidente se produjo un sábado por la mañana, en una zona céntrica de Barcelona. Julien se acercó a una terraza para tomar un café con leche, pero la respuesta del camarero fue contundente: “No servimos cafés, solo bebidas embotelladas”. La negativa sorprendió al actor, que asegura no haber recibido una explicación razonable. “Todo tiene un límite”, escribió, añadiendo que esta no era la primera vez que vivía una situación similar.

En tono irónico, Josep Julien recordó el espíritu de colaboración vivido durante la pandemia, cuando los establecimientos apelaban al apoyo mutuo: "¿Dónde ha quedado aquel ‘entre todos lo haremos todo’?", insistió. Su mensaje resonó rápidamente entre sus seguidores.

| TV3

Reacciones en redes y respaldo popular

La contundente publicación de Julien provocó un revuelo inmediato en las redes sociales. Entre los múltiples comentarios, destacan ciertos testimonios de indignación compartida: “Un sábado a las once de la mañana pedí un café con leche y me dijeron que no, que solo bravas. No he vuelto nunca más”.

“Libro de reclamaciones y después hablamos”, comentaban otros.

El tema incluso llegó a recoger consejos sobre proceder legalmente o formalizar quejas en el libro oficial del bar. Aquel gesto de solidaridad que la hostelería clamaba durante los peores momentos de la pandemia fue invocado por varios usuarios, en línea con la crítica del actor.

Josep Julien en escenario y pantalla

Más allá de este episodio, Josep Julien se encuentra en un momento creativo destacado. Recientemente, ha regresado a los escenarios con la obra La reina lloba, que se estrenará en febrero de 2026 en el Teatre Nacional. También ha participado en proyectos anteriores como La dona sense cor, donde ejerció de director. Paralelamente, su faceta como el joven Marcos en Com si fos ahir le ha granjeado el cariño de la audiencia y los medios.

| TV3

Gracias a su trayectoria sólida, el actor no duda en levantar la voz cuando cree que hay un atropello. En esta ocasión, ha convertido lo aparentemente anecdótico en una llamada de alerta sobre el trato al cliente.

El mensaje detrás del café

Este altercado no solo ha sido viral: Josep ha convertido su queja en una pequeña reivindicación. Más allá de exigir respeto en el trato diario, el intérprete ha logrado que muchos reflexionen sobre las condiciones en las que la clientela es recibida. En un momento en que la hostelería se recupera de diversas crisis, la reclamación ha sido tomada como un recordatorio necesario.

La historia podría parecer menor, pero resume una preocupación generalizada: la calidad de la atención. Mientras tanto, el actor —que vuelve pronto al teatro y sigue conquistando audiencias en TV3— ha apuntado que un café debería ir más allá de la transacción, apelando a la cortesía.