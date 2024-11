'Com si fos ahir' del 8 de novembre: Moment clau per al Joel

Arriba el darrer capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’. El d’aquest dijous ha estat bastant mogut amb el Toni emborratxant-se al Flora i amb la Gemma cada vegada més distanciada d’ell. Un comportament que, sens dubte, podria acabar d’ensorrar la parella. Les coses van encara pitjor entre la Gina i la Lídia. La ‘desheretada’ ho ha sabut quan ha anat al registre per saber si l’edifici de Vic tenia càrregues. L’escena a casa de la Gina ha estat molt tensa i la Lídia fins i tot ha agafat pels cabells la Gina amb la intenció de fer-li empassar l’anell de la tieta Matilde.

La visita del Joel (Gerard Navarro) al seu pare

I el divendres seguirem vivint moments de tensió. El Joel té la visita amb el seu pare i la Marta i el Salva estan morts de por, però li donen suport. A la visita, l'Esteve demana disculpes al seu fill. Segons la programació oficial de TV3 això és el què passarà. Ara bé, a l’avançament no hem vist cap imatge. I això sol indicar que passarà una cosa greu. Com reaccionarà el Joel quan el seu pare li demana perdó? Està realment rehabilitat?

Problemes Marc-Marcel

En una segona trama, veurem que el Marcel li retreu al Marc que parlés amb la Korinna de les seves misèries del passat. Inicialment el Marc continua recordant-li que és una mala idea això del ‘copaping’ i li etziba paraules força dures. Finalment li acaba dient: ‘Ja vindràs plorant, ja...’. Més tard veure, que el Marcel reconeix que està enamorat de la Korinna i això ho canvia tot. Ell mateix reconeix que això complica les coses.

El Rodri, en evidència

Finalment, el Rodri li explica el seu problema familiar a l'Eva. Li diu que el seu germà té una activitat cerebral molt reduïda i que gairebé no n’és conscient. Pel carrer, tots dos es troben una antiga companya de feina del Rodri i l'home reacciona de manera estranya. Per l’accent és de les Balears, el darrer lloc on el Rodri va treballar. No se sap per quin motiu va marxar d’allà però per algunes coses que s’han vist podria ser per una negligència mèdica que va cometre.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 8 de novembre de 2024?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i sis minuts de la tarda i durarà una mica més de trenta-cinc minuts. Com és habitual, s’emetrà en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma, aquest i qualsevol dels episodis de les vuit temporades de la sèrie de sobretaula de TV3, es podrà mirar també en diferit.