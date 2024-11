Jorge Rey asusta y anuncia cuándo llegará el invierno de forma definitiva

El joven meteorólogo Jorge Rey ha vuelto a captar la atención de la opinión pública con sus nuevas predicciones sobre el cambio climático y la llegada del invierno. A diferencia de los meteorólogos convencionales, que basan sus previsiones en avanzados modelos matemáticos y mapas del tiempo.

Jorge se apoya en las señales que le ofrece la naturaleza, en un método más tradicional que recuerda a los saberes antiguos. Según su pronóstico, la llegada del invierno a España será contundente y traerá consigo un cambio radical en el clima, un invierno que, para él, no tiene sorpresas.

Su método para esta predicción

Jorge Rey, conocido por haber acertado con su predicción de la borrasca Filomena en 2021. Sigue utilizando su muy característico método basado en el sistema de "Las Cabañuelas", una técnica ancestral que consiste en observar el comportamiento del cielo y de los animales. A sus 18 años, Jorge se ha ganado un nombre en el ámbito de la meteorología alternativa.

Afirmando que no necesitamos complejos mapas del tiempo para predecir la meteorología: basta con estar atentos a lo que la naturaleza nos dice. Según Jorge, este invierno no llegará de golpe, sino que se irá asentando de forma progresiva, dejando señales en el ambiente que nos alertarán de su llegada definitiva.

| @eltiempoconjr

El joven meteorólogo no duda en resaltar que las señales naturales son claras. Desde la manera en que se mueven las nubes hasta la intensidad con la que soplan los vientos y el comportamiento de ciertos animales. Para él, estos signos no fallan, y advierten de que la temporada invernal no será indulgente.

De hecho, prevé que la llegada del frío será intensa, y es posible que se adelante en comparación con años anteriores. Rey asegura que, en lugar de un clima de transición, la bajada de las temperaturas podría instalarse de forma definitiva a mediados de diciembre.

La llegada del invierno

De confirmarse las previsiones de Jorge Rey, el invierno se instalaría de forma permanente antes de finalizar el año. Generando un cambio radical en las temperaturas y en el estilo de vida de muchos. El joven no duda en anticipar que este invierno podría traer varias nevadas y temperaturas especialmente bajas en ciertas regiones de España, por lo que aconseja a todos estar preparados.

"Tras el paso de las grullas aquí en España, llegaría el invierno de una forma definitiva", explicaba el joven meteorólogo, quién espera que el invierno no tarde mucho en llegar. Además, los fuertes vientos incrementarán la sensación de frío, que nos acercará aún más al invierno.

"Las temperaturas aumentarán acusadamente en Canarias, con valores por encima de los normales en estas fechas. Máximas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el sudeste y Baleares, mínimas en descenso en Galicia y mitad este. Sin grandes cambios en el resto, heladas débiles en Pirineos", añade en su predicción.

Así, Jorge Rey, con su enfoque naturalista y alternativo, ha conseguido cautivar a un público amplio y heterogéneo. Que espera sus pronósticos con interés y que sigue su propuesta de volver a conectar con la naturaleza para entender mejor el clima.