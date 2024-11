Jorge Rey ho confirma: Així serà el temps al pont de Desembre

per Sergi Guillén

El pont de desembre és una de les dates més esperades de l'any. Molts ho aprofiten per desconnectar o viatjar. Aquest 2024, les previsions meteorològiques apunten que hi haurà canvis importants que podrien afectar els plans.

Les temperatures anòmales i fenòmens climàtics inusuals marcaran la pauta. Es preveu que aquest pont sigui atípic, amb condicions que val la pena tenir en compte. Jorge Rey, conegut per les seves encertades prediccions, ha donat alguns detalls crucials sobre allò que podem esperar.

Així doncs, explorarem el pronòstic de Jorge Rey i allò que l'AEMET ha confirmat. Tots dos coincideixen que aquest pont no serà com els anteriors i podria suposar un desafiament per als plans a l'aire lliure.

Canvis tèrmics i fenòmens destacats

Des del 25 de novembre fins a l'1 de desembre, viurem una important anomalia tèrmica. Les temperatures estaran molt per sobre del que és habitual per a aquesta època de l'any. Segons Jorge Rey, fins al 23 de desembre no s'esperen nevades destacades, tot i que la situació podria evolucionar.

| Youtube: El Tiempo con JR

L'AEMET també adverteix sobre les restes de la borrasca Bert, que activarà alertes a algunes zones. Es preveu un front fred associat a aquesta borrasca, amb cels ennuvolats o coberts i precipitacions generalitzades a la meitat nord-oest de la Península. A la resta del territori, predominaran intervals de núvols mitjans i alts, encara que no es descarten pluges aïllades.

Impacte en zones específiques

A l'oest del sistema Central i del Cantàbric, sud de Galícia i Pirineus, les pluges podrien ser abundants i persistents. A zones d'alta muntanya, com els Pirineus, es podrien presentar nevades a més de 2.000 metres d'altitud. Aquestes condicions podrien dificultar activitats a l'aire lliure a les àrees esmentades.

D'altra banda, a les Canàries, el front fred tendirà a allunyar-se de l'arxipèlag, deixant un ambient ennuvolat i xàfecs dispersos. La situació serà més tranquil·la a les illes, però no exempta d'algunes tempestes ocasionals.

🚨La VERDAD de Jorge Rey en TeleCinco: ¡Increíble momento en vivo! ⛈️⛈️⛈️

Recomanacions per al pont

Jorge Rey suggereix estar atents als canvis meteorològics que puguin sorgir els propers dies. Les condicions podrien influir notablement als plans de viatge o escapades a l'aire lliure. Si bé no s'esperen esdeveniments extrems, el descens de temperatures i les pluges a diverses regions poden complicar el panorama.

Les previsions també esmenten la possibilitat de bancs de boira a la façana oriental peninsular. Aquestes condicions podrien dificultar la visibilitat a carreteres i afectar els desplaçaments durant les primeres hores del dia. Les persones que tinguin viatges programats han de tenir una cura especial i consultar l'estat del temps abans de sortir.

A més, les gelades febles a zones altes del Pirineu i la serralada Cantàbrica seran un factor a considerar. Aquestes condicions climàtiques poden alterar les rutes de muntanya o les activitats en entorns naturals. És important estar preparat i portar l'equip adequat per garantir la seguretat.

Així doncs, aquest pont de desembre comportarà condicions climàtiques variades i potencialment inusuals. Preparar-se per al clima és essencial per gaudir d'aquests dies festius. Estigues informat i ajusta els teus plans si cal.