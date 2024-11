El compromís de Kika Nazareth amb el català

per Sergi Guillén

En un moment on les llengües cooficials lluiten per la seva visibilitat, el català continua generant debats culturals. La possibilitat d'aprendre'l de forma senzilla i el seu ús en diversos àmbits és clau per preservar-lo. Les figures públiques, especialment a l'esport, poden ser un exemple potent d'integració lingüística.

El català no és només una eina de comunicació, sinó també d'identitat i cohesió social a Catalunya. Futbolistes, cantants i actors que l'adopten contribueixen a normalitzar-ne l'ús en el dia a dia. El seu esforç per integrar-se lingüísticament reforça el missatge que el català pertany a tothom.

Tot i això, encara hi ha qui critica o minimitza l'ús del català, fins i tot des de sectors professionals i culturals. Al futbol, aquesta actitud s'evidencia en comentaris despectius envers els qui escullen parlar en aquesta llengua. Davant això, gestos com el de Kika Nazareth demostren com el català pot guanyar protagonisme.

L'aplaudida entrevista de la futbolista

Kika Nazareth, la jove estrella portuguesa fitxada pel Barça femení, està meravellant no només pel talent. El compromís amb aprendre català l'ha convertit en un exemple d'integració.

Des que va arribar al club, la davantera ha destacat no només al camp, sinó també fora. Recentment, va prometre als aficionats que farà una entrevista en català al final de temporada.

Aquest compromís lingüístic ha estat molt valorat pels seguidors de l equip i els mitjans catalans. Durant una entrevista per al programa Onze d'Esport3, Kika va mostrar els seus avenços.

Tot i no dominar-lo encara, la jove futbolista no va dubtar a fer servir algunes paraules en català. El seu entusiasme i proximitat reflecteixen una genuïna voluntat d'adaptar-se a la cultura local.

| @kika.nazaerth

L'entrevista ha generat reaccions molt positives a les xarxes socials. Molts han destacat que l'esforç de Kika és una manera de normalitzar el català en contextos internacionals.

Unes declaracions que deixen en evidència els catalanòfobs

Aquest tipus de gestos reforcen la idea que aprendre català és accessible per a tothom, fins i tot per a aquells que arriben d'altres països. La futbolista s'ha mostrat encantada de formar part de l'equip i de la vida a Barcelona.

Kika no només està triomfant al terreny de joc, com va demostrar amb els seus dos gols a la Champions. També ha captat l'afecte dels seguidors per la seva actitud oberta i respectuosa.

La relació amb el club i la ciutat és un exemple de com la integració pot ser mútua. Els aficionats esperen ansiosos aquesta promesa entrevista en català, que serà un moment emocionant per a tothom.

El compromís de Kika amb el català és un recordatori que les llengües no divideixen sinó que uneixen. El seu exemple hauria d'inspirar altres, dins i fora de l'esport. Al final, el seu esforç per integrar-se lingüísticament reforça el paper del català com a llengua viva i oberta al món.